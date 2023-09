1 / 11

கேரளாவை பூர்விகமாகக் கொண்ட மஞ்சுவாரியர் தனது 16 வயதில் சாக்ஷ்யம் என்ற மலையாள திரைப்படத்தில் துணை நடிகையாக அறிமுகமானார். அதைத்தொடர்ந்து நடிகையாக பல படங்கள் நடித்து தனது நடிப்பு திறமையை வெளிக்கொணர்ந்தார். மலையாளத்தில் வெளிவந்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்த “ஈ புழையும் கடன்னு” என்னும் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான கேரள மாநில விருதை வென்றார். பின்பு, தனது இல்லற வாழ்வைத் தொடங்கினார். நடிகர் திலீப்பிற்கும் இவருக்கும் 1998-இல் திருமணம் நடந்தது. அந்த நேரத்தில் இவர் நடிப்பதை விட்டுவிட்டார். மீண்டும் 14 வருடங்களுக்குப் பிறகு மலையாளத்தில் வெளியான காமெடி திரைப்படமான how old are you? திரைப்படத்தில் நடிகையாக நடித்தார். இந்த படம் கமர்ஷியலாகவும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தது. 5-வது பிலிம்பேர் விருதில் சிறந்த நடிகைக்கான விருதையும் பெற்றார். இதைத்தொடர்ந்து மலையாள படங்கள் நடிப்பதில் பிஸியானார். பின் 2019-இல் மலையாள திரையுலகில் வெளிவந்து ரசிர்களைக் கவர்ந்த லூசிஃபர் என்ற திரைப்படத்தில் தனது நடிப்பின் திறமையை மீண்டும் ரசிகர்களுக்கு காண்பித்தார். இவர் பல தனியார் விருதுகளை வென்றார். மேலும், மலையாளத்தில் இரு படங்களுக்கு துணை தயாரிப்பாளராக பணியாற்றி உள்ளார். இவரது நடிப்பில் 2022இல் மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய காமெடி திரைப்படமாக கருதப்பட்ட திரைப்படத்தை தமிழில் டப்பிங் செய்து ‘செண்டி மீட்டர்’ என்ற பெயரில் படமானது வெளியானது. இந்த படம் தமிழில் பரவலான வெற்றியை பெற்றுத் தந்தது. இறுதியில் இந்த வருடம் தற்போது மலையாளத்தில் வெள்ளாரி பட்டணம் திரைப்படம் வெளிவந்து வெற்றியைப் பெற்று தந்தது. இந்நிலையில் இன்று தனது 45வது பிறந்தநாளை மஞ்சுவாரியர் கொண்டாடி வருகிறார்.