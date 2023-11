மேலும் அதில், "Superstars are superstars for a reason" என்று பதிவிட்டிருந்தார். பின்னர் அதனை எடிட் செய்து விட்டு, "Stars are stars for the reason" என்று மாற்றினார். இச்சம்பவம் சமூக வலைத்தளங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. முதலில் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் (Superstars) என்று போட்டுவிட்டு பின்னர் ஏன் மாற்ற வேண்டும் என்று நடிகர் விஷ்ணு விஷாலை நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து கேள்வி எழுப்பினர்.