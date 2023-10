Friends தொடரில் சாண்ட்லர் கதாபாத்திரத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பால், பெர்ரி எம்மி விருதுக்கு (emmy awards) பரிந்துரைக்கப்பட்டார். மேலும் மேத்யூ பெர்ரி Rom Com Fools Rush In மற்றும் The Whole Nine Yards ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். மேத்யூ பெர்ரி உயிரிழந்தது உலகம் முழுவதும் உள்ள அவரது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.