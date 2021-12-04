IND vs NZ: ஒரே இன்னிங்ஸில் பத்து விக்கெட்; அசத்திய அஜாஸ் படேல்
Published on: 40 minutes ago |
Updated on: 28 minutes ago
Updated on: 28 minutes ago
IND vs NZ: ஒரே இன்னிங்ஸில் பத்து விக்கெட்; அசத்திய அஜாஸ் படேல்
Published on: 40 minutes ago |
Updated on: 28 minutes ago
Updated on: 28 minutes ago
13:11 December 04
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10 for 119 off 47.5 overs!— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 4, 2021
Ajaz Patel becomes just the 3rd man ever to take 10 wickets in a Test innings & the first Kiwi, bettering Sir Richard Hadlee’s 9-52 in Brisbane in 1985.
India all out for 325. Live scoring | https://t.co/tKeqyLOL9D #INDvNZ pic.twitter.com/ZRbgvMY3Z0
மும்பை: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து சுழற்பந்துவீச்சாளர் அஜாஸ் படேல் ஒரே இன்னிங்ஸில் பத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனைப் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன் 1956ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து வீரர் ஜேசி லேக்கர், 1999ஆம் ஆண்டு இந்திய வீரர் அனில் கும்ளே ஆகியோர் ஒரே இன்னிங்ஸில் பத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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