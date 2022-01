மும்பை: பிரபல நடன இயக்குநர் ரெமோ டி சௌசா வின் மைத்துனர் ஜேசன் வாட்கின்ஸ் அவரது இல்லத்தில் நேற்று (ஜனவரி 20) தற்கொலை செய்துகொண்டார். இதை டி சௌசா அவரது இன்ஸ்டாகிராம் வளைதளப் பக்கத்தில், ”You broke our hearts brother, hope you finally found Peace REST IN PEACE #jasonwatkins" என்று தனது வருத்தத்தைப் பதிவுசெய்துள்ளார். வாட்கின்ஸ், பல பாடல்களில் டி சௌசாவிற்கு உதவியாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.

இது குறித்து மும்பை காவல் துறை கூறுகையில், ”அந்தேரி யமுனா நகரில், மதியம் 12 மணிக்கு நடன இயக்குநர் ரெமோ டி சௌசாவின் மைத்துனர் ஜேசன் சேவியோ வாட்கின்ஸ் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகத் தகவல் கிடைத்தது.

பின் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துசென்று, அவரின் உடலை உடற்கூராய்வுக்காக கூப்பர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளோம். மேல் விசாரணைகளைத் தொடங்க உள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தனர்.

முதற்கட்டமாக லிசெல்லா டி சௌசாவிடமும், ஜேசனின் தந்தையான டெஸ்மோண்டிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

