அரசியல் வாக்குறுதிகள் போல் வாழ்த்து பேனர் - CHRISTMAS NEW YEAR GREETING BANNERS
Published : December 27, 2025 at 2:08 PM IST
தூத்துக்குடி: மணப்பாட்டில் இளைஞர்கள் அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகள் போல் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்து பேனர் வைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மக்களிடையே பேசு பொருளாகியுள்ளது.
திருவிழாக்கள் விசேஷ நாட்கள் என்றாலே தற்போது பேனர் வைப்பது கலாச்சாரமாக இருந்து வருகிறது. அதிலும் ஒவ்வொருவரும் நல்ல காமெடியாகவும், யோசிக்கும் விதத்திலும் பேனர் வைத்து அது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங்காக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது.
தற்போது பண்டிகை காலத்தை ஒட்டி கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கும் வண்ணம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள மணப்பாட்டில் 'கும்பிடு குருசாமியின் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துகள்' என ஆரம்பிக்கப்பட்டு பிப்ரவரி 31 ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் எனக் குறிப்பிட்டு வாக்களிக்க க்யூ ஆர் கோடுகளை அச்சிட்டுள்ளனர்.
மேலும், 15-க்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களைக் கொண்டு புது வருட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என ஒவ்வொரு போட்டோவிற்கும் கீழும் அச்சிட்டுள்ளனர். அதில் விதவிதமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி உள்ளனர். இளைஞர்களின் புதுவிதமான வாழ்த்து பேனரை அப்பகுதி மக்கள் வாசித்து சிரித்து செல்கின்றனர்.
