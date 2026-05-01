கோவை: சூறாவளி காற்றில் பறந்த மேற்கூரை; மின் கம்பம் சேதம் - HEAVY WINDS IN COIMBATORE

சூறாவளி காற்றால் பட்டறையின் மேற்கூரை பறந்து சேதம் (ETV Bharat Tamilnadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 1, 2026 at 10:10 AM IST

கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த மழையால் லாரி பட்டறையின் மேற்கூரை காற்றில் பறந்து மின் கம்பத்தை சேதப்படுத்தியது.

கோடை காலம் தொடங்கியது முதல் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுட்டெரிக்கும் வெயில் பொதுமக்களை வாட்டி வதைத்தது. வெயிலின் தாக்கத்தால் பொதுமக்கள் வீடுகளுக்கு உள்ளேயே முடங்கிக் கிடந்தனர்.

வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 3 வரை பொதுமக்கள் வெளியே நடமாட வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையமும் எச்சரிக்கையும் விடுத்திருந்தது.

இந்நிலையில் நேற்று மாலை திடீரென வானம் கருமேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் மழை பெய்தது. கோடையில் பெய்த மழையில் சிறுவர் சிறுமியர்கள் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.

இதே வேளையில், மேட்டுப்பாளையம் அன்னூர் ரோட்டில் முருகேசன் என்பவருக்குச் சொந்தமான லாரி பட்டறையில் போடப்பட்டிருந்த மேற்கூரை சூறாவளி காற்றில் பறந்து, சாலையோரத்தில் இருந்த மின் கம்பத்தின் மீது மோதி விழுந்தது.

இதில் அந்த மின் கம்பம் பலத்த சேதமடைந்தது. இதன் காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் இருளில் மூழ்கியது. இந்த விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவிவருகிறது.

WORKSHOP ROOF BLOWN OFF
TORNADO IN KOVAI
சூறாவளியால் மேற்கூரை பறந்து சேதம்
சூறாவளி காற்று
HEAVY WINDS IN COIMBATORE

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

