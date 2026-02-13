ETV Bharat / Videos

முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து பெண்கள் கொண்டாட்டம் - MAGALIR URIMAI THOGAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
: முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து பெண்கள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு மகளிர் உரிமை தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1000 வழங்கி வரும் நிலையில், இன்று காலை பெண்கள் வங்கி கணக்கில் ரூபாய் 5,000 வரவு வைக்கப்பட்டது அதிர்ச்சி கலந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 

தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் திமுக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூபாய் 3,000 மற்றும் கோடைக்கால தொகுப்பாக ரூபாய் 2,000 என மொத்தம் ரூ.5000 மகளிர்களுக்கு அவர்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். 

இதனையடுத்து மகளிர் உரிமைத்தொகை இன்று காலை வங்கி கணக்கில் வரவு வைத்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பெண்கள் கூறுகின்றனர். 

மேலும் முதலமைச்சரின் இந்த செயலை பாராட்டி நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ எஸ்.அரவிந்த் ரமேஷ் தலைமையில் பட்டாசு வெடித்து, இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர். ரூபாய் 5000 வங்கி கணக்கில் வரவு பெற்ற பெண்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். 

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு மகளிர் உரிமை தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1000 வழங்கி வரும் நிலையில், இன்று காலை பெண்கள் வங்கி கணக்கில் ரூபாய் 5,000 வரவு வைக்கப்பட்டது அதிர்ச்சி கலந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 

தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் திமுக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூபாய் 3,000 மற்றும் கோடைக்கால தொகுப்பாக ரூபாய் 2,000 என மொத்தம் ரூ.5000 மகளிர்களுக்கு அவர்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். 

இதனையடுத்து மகளிர் உரிமைத்தொகை இன்று காலை வங்கி கணக்கில் வரவு வைத்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பெண்கள் கூறுகின்றனர். 

மேலும் முதலமைச்சரின் இந்த செயலை பாராட்டி நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ எஸ்.அரவிந்த் ரமேஷ் தலைமையில் பட்டாசு வெடித்து, இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர். ரூபாய் 5000 வங்கி கணக்கில் வரவு பெற்ற பெண்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

முதல்வர் ஸ்டாலின்
மகளிர் உரிமைத்தொகை
CM STALIN
சென்னை
MAGALIR URIMAI THOGAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மயூரநாதர் கோயிலில் பரதநாட்டியம் ஆடிய சீனா நாட்டை சேர்ந்த மாணவிகள்

மயூரநாதர் கோயிலில் பரதநாட்டியம் ஆடிய சீன மாணவிகள்!

February 13, 2026 at 1:03 PM IST
மணக்கோலத்தில் பி.எட் தேர்வு எழுதிய மாணவிகள்

மணக்கோலத்தில் பி.எட் தேர்வு எழுதிய மாணவிகள்

February 13, 2026 at 1:01 PM IST
மானாமதுரை ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி

இது வெறும் ஒத்திகை தான்... பதறிய ரயில் பயணிகள்

February 12, 2026 at 5:24 PM IST
எருது விடும் விழாவில் பங்கேற்ற காளை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பு

எருது விடும் விழாவில் காளை உயிரிழப்பு

February 10, 2026 at 5:39 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.