கம்பம் அருகே பேருந்து விபத்து; பெண் பலி
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Published : October 10, 2026 at 6:15 PM IST
தேனி: கம்பம் அருகே அரசுப் பேருந்து மீது டிராக்டர், கார் மோதியதில் பெண் ஒருவர் பலியானர். மேலும், டிராக்டர் ஓட்டுநர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியில் இருந்து தேனி நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. வீரபாண்டி அருகே உள்ள புறவழிச் சாலை பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது, எதிர்திசையில் வந்த டிராக்டருடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. அப்போது டிராக்டருக்கு பின்னால் வந்த கார், டிராக்டர் மீது பயங்கரமாக மோதியுள்ளது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த தமயந்தி என்ற பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மேலும் டிராக்டர் ஓட்டுநர் கவலைக்கிடமான நிலையில் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார். அரசு பேருந்து ஓட்டுநரின் கவன குறைவினால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த விபத்து குறித்து வீரபாண்டி காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேனி: கம்பம் அருகே அரசுப் பேருந்து மீது டிராக்டர், கார் மோதியதில் பெண் ஒருவர் பலியானர். மேலும், டிராக்டர் ஓட்டுநர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியில் இருந்து தேனி நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. வீரபாண்டி அருகே உள்ள புறவழிச் சாலை பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது, எதிர்திசையில் வந்த டிராக்டருடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. அப்போது டிராக்டருக்கு பின்னால் வந்த கார், டிராக்டர் மீது பயங்கரமாக மோதியுள்ளது. இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த தமயந்தி என்ற பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மேலும் டிராக்டர் ஓட்டுநர் கவலைக்கிடமான நிலையில் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார். அரசு பேருந்து ஓட்டுநரின் கவன குறைவினால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த விபத்து குறித்து வீரபாண்டி காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.