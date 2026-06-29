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அச்சமின்றி பலாப்பழம் பறிக்கும் காட்டு யானைகள் - ELEPHANTS CLIMB JACKFRUIT TREE

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பலா மரத்தின் மீது ஏறி பழம் பறிக்கும் காட்டு யானையின் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:52 PM IST

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நீலகிரி: பலா மரத்தில் முன்னங்கால்களை வைத்து ஏறி யானை ஒன்று பழத்தை பறிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் மற்றும் கோத்தகிரி பகுதிகளில் பலாப்பழ சீசன் துவங்கி உள்ளது. ஆகையால், அங்கு உள்ள பலா மரங்களில் பலாப்பழங்கள் அதிக அளவில் காய்த்துள்ளன. இதனால் சமவெளி பகுதியில் உள்ள யானைகள், கூட்டம் கூட்டமாக நீலகிரி மாவட்டத்தை நோக்கி படையெடுக்கத் தொடங்கி உள்ளன.  

குறிப்பாக, பகல் நேரங்களிலேயே கிராமப் பகுதிகளுக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலா மரங்களில் உள்ள பலாப்பழங்களை பறித்து உண்டு வருகின்றன. இந்த மாதிரியான ஓர் சம்பவமே தற்போது குன்னூரில் அரங்கேறியுள்ளது.

வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம் அங்குள்ள பலாப்பழ மரங்களில் பலாப்பழங்களை பறித்து உண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு, காட்டு யானை ஒன்று உயரமாக உள்ள பலாப்பழத்தை துதிக் கையால் பறித்து உண்ணும் வீடியோ தற்போது வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகிக் கொண்டு உள்ளது. குறிப்பாக, முன்னங்கால்களை வைத்து அது மரத்தில் ஏறுவது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: நிர்மலா சீதாராமனுக்கு புதிய பதவி? விசிக எம்பி ரவிக்குமார் போட்ட 'அந்த' ட்வீட்... அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் பரபரப்பு!

அவ்வாறு, கிராமப்புறங்களில் நுழையும் காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலாப்பழங்களை மட்டுமின்றி விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள காய்கறிகள், பயிர்கள், தேயிலைத் தோட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றிலும் நுழைந்து அட்டகாசம் செய்வதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் விவசாயிகள் சிலர் லட்சக் கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம் அடைந்திருப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சூழலிலேயே கூட்டமாக கிராமத்திற்குள் நுழைந்த காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலாப்பழங்களை ருசிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

நீலகிரி: பலா மரத்தில் முன்னங்கால்களை வைத்து ஏறி யானை ஒன்று பழத்தை பறிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் மற்றும் கோத்தகிரி பகுதிகளில் பலாப்பழ சீசன் துவங்கி உள்ளது. ஆகையால், அங்கு உள்ள பலா மரங்களில் பலாப்பழங்கள் அதிக அளவில் காய்த்துள்ளன. இதனால் சமவெளி பகுதியில் உள்ள யானைகள், கூட்டம் கூட்டமாக நீலகிரி மாவட்டத்தை நோக்கி படையெடுக்கத் தொடங்கி உள்ளன.  

குறிப்பாக, பகல் நேரங்களிலேயே கிராமப் பகுதிகளுக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலா மரங்களில் உள்ள பலாப்பழங்களை பறித்து உண்டு வருகின்றன. இந்த மாதிரியான ஓர் சம்பவமே தற்போது குன்னூரில் அரங்கேறியுள்ளது.

வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம் அங்குள்ள பலாப்பழ மரங்களில் பலாப்பழங்களை பறித்து உண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு, காட்டு யானை ஒன்று உயரமாக உள்ள பலாப்பழத்தை துதிக் கையால் பறித்து உண்ணும் வீடியோ தற்போது வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகிக் கொண்டு உள்ளது. குறிப்பாக, முன்னங்கால்களை வைத்து அது மரத்தில் ஏறுவது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: நிர்மலா சீதாராமனுக்கு புதிய பதவி? விசிக எம்பி ரவிக்குமார் போட்ட 'அந்த' ட்வீட்... அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் பரபரப்பு!

அவ்வாறு, கிராமப்புறங்களில் நுழையும் காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலாப்பழங்களை மட்டுமின்றி விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள காய்கறிகள், பயிர்கள், தேயிலைத் தோட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றிலும் நுழைந்து அட்டகாசம் செய்வதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் விவசாயிகள் சிலர் லட்சக் கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம் அடைந்திருப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சூழலிலேயே கூட்டமாக கிராமத்திற்குள் நுழைந்த காட்டு யானைகள் அங்குள்ள பலாப்பழங்களை ருசிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

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TAGGED:

பலாப்பழம் மரம் மீது ஏறிய யானை
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ELEPHANTS CLIMB JACKFRUIT TREE

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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