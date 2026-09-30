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விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த அச்சுறுத்திய காட்டு யானை

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விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த அச்சுறுத்திய காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 2:45 PM IST

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வேலூர்: விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த ஒற்றைக் காட்டு யானையை வனத்துறையினர் பட்டாசு, தீப்பந்தம் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தி காட்டிக்குள் விரட்டினர். 

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அடுத்த அரவட்லா பகுதியில், வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பாலாஜி என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்திற்குள் நேற்று (செப்.30) இரவு வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை ஒன்று திடீரென புகுந்தது.

தொடர்ந்து, அச்சுறுத்தும் வகையில் பயங்கரமாக பிளிறியபடி அங்கும் இங்கும் சுற்றித்திரிந்தது. இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி பாலாஜி, இதுகுறித்து உடனடியாக பேரணாம்பட்டு வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். 

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், யானை பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் செல்லாமல் தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, பட்டாசுகளை வெடித்தும், தீப்பந்தங்களை ஏந்தியும், சைரன் ஒலி எழுப்பியும் யானையை வனப்பகுதியை நோக்கி விரட்டினர்.

வனத்துறையினரின் நீண்ட நேர முயற்சிக்குப் பிறகு, ஒற்றைக் காட்டு யானை மெதுவாக வனப்பகுதியை நோக்கி சென்று மறைந்தது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் நிலவிய பதற்றம் தணிந்து, விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் நிம்மதி அடைந்தனர். 

வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அடிக்கடி வரக்கூடிய சூழல் நிலவி வருவதால், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

வேலூர்: விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த ஒற்றைக் காட்டு யானையை வனத்துறையினர் பட்டாசு, தீப்பந்தம் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தி காட்டிக்குள் விரட்டினர். 

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அடுத்த அரவட்லா பகுதியில், வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பாலாஜி என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்திற்குள் நேற்று (செப்.30) இரவு வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ஒற்றைக் காட்டு யானை ஒன்று திடீரென புகுந்தது.

தொடர்ந்து, அச்சுறுத்தும் வகையில் பயங்கரமாக பிளிறியபடி அங்கும் இங்கும் சுற்றித்திரிந்தது. இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி பாலாஜி, இதுகுறித்து உடனடியாக பேரணாம்பட்டு வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். 

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், யானை பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் செல்லாமல் தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, பட்டாசுகளை வெடித்தும், தீப்பந்தங்களை ஏந்தியும், சைரன் ஒலி எழுப்பியும் யானையை வனப்பகுதியை நோக்கி விரட்டினர்.

வனத்துறையினரின் நீண்ட நேர முயற்சிக்குப் பிறகு, ஒற்றைக் காட்டு யானை மெதுவாக வனப்பகுதியை நோக்கி சென்று மறைந்தது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் நிலவிய பதற்றம் தணிந்து, விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் நிம்மதி அடைந்தனர். 

வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அடிக்கடி வரக்கூடிய சூழல் நிலவி வருவதால், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

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TAGGED:

VELLORE ELEPHANT ENTERED
FOREST DEPARTMENT
விவசாய நிலத்தில் காட்டு யானை
பேரணாம்பட்டு வனத்துறையினர்
WILD ELEPHANT VIDEO

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