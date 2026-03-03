ETV Bharat / Videos

பயிர்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை - ELEPHANT DAMAGED CROPS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ஆம்பூர் அருகே விவசாய நிலத்தில் சேதப்படுத்திய காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 3, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே காட்டு யானை ஒன்று விவசாய நிலத்தில் புகுந்து வேலிகளை உடைத்து, தென்னை, வாழை மரங்களை மிதித்தும், தின்றும் சேதப்படுத்தியது. 

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த அரங்கல்துருகம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சுட்டகுண்டா மலைக்கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எத்துராஜ். இவருக்குச் சொந்தமான விளைநிலத்தில், இன்று அதிகாலை புகுந்த காட்டுயானை ஒன்று நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வேலிகளை உடைத்து, தென்னை மற்றும் வாழை மரங்களை மிதித்தும், தின்றும்  பெரும் சேதப்படுத்தியுள்ளது.

பின்னர், நிலத்திற்கு சென்ற எத்துராஜ் வேலிகளை உடைத்து, பயிர்களைக் காட்டுயானை சேதப்படுத்தி இருப்பதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். 

உடனடியாக இச்சம்பவம் குறித்து, ஆம்பூர் வனத் துறையினருக்குத் தகவல் அளித்தார். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர், காட்டுயானை நடமாட்டம் குறித்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். 

இப்பகுதியில் யானைகளால் விளைநிலங்கன் சேதப்படுத்தப்படுவது விவசாயிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், கோடை காலம் நெருங்கும் நிலையில், காட்டுயானைகள் உணவு தேடி நிலப்பகுதிக்கு வராத வண்ணம் வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே காட்டு யானை ஒன்று விவசாய நிலத்தில் புகுந்து வேலிகளை உடைத்து, தென்னை, வாழை மரங்களை மிதித்தும், தின்றும் சேதப்படுத்தியது. 

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த அரங்கல்துருகம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சுட்டகுண்டா மலைக்கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எத்துராஜ். இவருக்குச் சொந்தமான விளைநிலத்தில், இன்று அதிகாலை புகுந்த காட்டுயானை ஒன்று நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வேலிகளை உடைத்து, தென்னை மற்றும் வாழை மரங்களை மிதித்தும், தின்றும்  பெரும் சேதப்படுத்தியுள்ளது.

பின்னர், நிலத்திற்கு சென்ற எத்துராஜ் வேலிகளை உடைத்து, பயிர்களைக் காட்டுயானை சேதப்படுத்தி இருப்பதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். 

உடனடியாக இச்சம்பவம் குறித்து, ஆம்பூர் வனத் துறையினருக்குத் தகவல் அளித்தார். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர், காட்டுயானை நடமாட்டம் குறித்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். 

இப்பகுதியில் யானைகளால் விளைநிலங்கன் சேதப்படுத்தப்படுவது விவசாயிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், கோடை காலம் நெருங்கும் நிலையில், காட்டுயானைகள் உணவு தேடி நிலப்பகுதிக்கு வராத வண்ணம் வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பயிர்களை சேதப்படுத்திய யானை
ELEPHANT DAMAGED CROPS
ELEPHANT ROAMING IN AMBUR
விவசாய நிலத்தில் சேதப்படுத்திய யானை
ELEPHANT DAMAGED CROPS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பொள்ளாச்சி அருகே அரசுப் பள்ளியில் புகுந்த நாகப்பாம்பு

பள்ளியில் நாகப்பாம்பு - மாணவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்

March 3, 2026 at 5:12 PM IST
மாணவர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி

62 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்த 'மாணவர்கள்'

March 3, 2026 at 5:07 PM IST
ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் சோளிங்கர் யோக லட்சுமி நரசிம்மர் கோயிலில் சாமி தரிசனம்

சோளிங்கர் கோயிலில் ஜப்பானியர்கள் தரிசனம்

March 3, 2026 at 5:07 PM IST
பர்னிச்சர் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.60 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம்

பர்னிச்சர் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.60 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம்

March 3, 2026 at 4:36 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.