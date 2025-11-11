ETV Bharat / Videos

வால்பாறையில் சுற்றுலா பயணிகள் காரை வழிமறித்த காட்டு யானை: வைரலாகும் வீடியோ! - ELEPHANT BLOCKS CAR IN VALPARAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: சாலக்குடி-அதிரப்பள்ளி பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களை விரட்டிய காட்டு யானையின் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் வால்பாறையை அடுத்த தமிழக கேரள எல்லையான சாலக்குடி-அதிரப்பள்ளி செல்லும் சாலையில் தினந்தோறும் யானைகள் உலா வருவது வழக்கம். வால்பாறையை சுற்றிப் பார்க்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அந்த சாலையை பயன்படுத்துவார்கள்.  இந்நிலையில், காரில் சென்ற சுற்றுலா பயணி ஒருவரின் வாகனத்தை காட்டு யானை தாக்க முற்பட்டுள்ளது. 

உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட வாகன ஓட்டி, வாகனத்தை லாபகமாக இயக்கி அங்கிருந்து தப்பினார். இருப்பினும் அந்த வாகனத்தை காட்டு யானை தொடர்ந்து விரட்டியதால், பின்னால் வந்த வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்தனர். 

இதனால் அதிரப்பள்ளி சாலையில் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டி செல்ல வேண்டும் என கேரளா வனத்துறை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில், "காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் தற்போது சாலைகளில் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, சுற்றுலா பயணிகள் யானைகளை கண்டால் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க கூடாது" எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர்: சாலக்குடி-அதிரப்பள்ளி பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களை விரட்டிய காட்டு யானையின் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் வால்பாறையை அடுத்த தமிழக கேரள எல்லையான சாலக்குடி-அதிரப்பள்ளி செல்லும் சாலையில் தினந்தோறும் யானைகள் உலா வருவது வழக்கம். வால்பாறையை சுற்றிப் பார்க்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அந்த சாலையை பயன்படுத்துவார்கள்.  இந்நிலையில், காரில் சென்ற சுற்றுலா பயணி ஒருவரின் வாகனத்தை காட்டு யானை தாக்க முற்பட்டுள்ளது. 

உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட வாகன ஓட்டி, வாகனத்தை லாபகமாக இயக்கி அங்கிருந்து தப்பினார். இருப்பினும் அந்த வாகனத்தை காட்டு யானை தொடர்ந்து விரட்டியதால், பின்னால் வந்த வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்தனர். 

இதனால் அதிரப்பள்ளி சாலையில் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வாகனத்தை கவனமாக ஓட்டி செல்ல வேண்டும் என கேரளா வனத்துறை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில், "காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் தற்போது சாலைகளில் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, சுற்றுலா பயணிகள் யானைகளை கண்டால் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க கூடாது" எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT CAR ATTACK
WILD ELEPHANT BLOCKS TOURIST CAR
காரை வழிமறித்த காட்டு யானை
வால்பாறை
ELEPHANT BLOCKS CAR IN VALPARAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பழனியில் மது பாட்டிலுடன் ஆம்னி பேருந்தை வழிமறித்த இளைஞர்

ஆம்னி பேருந்தை மது பாட்டிலுடன் மறித்த இளைஞர்! சிசிடிவி காட்சி வைரல்!

November 10, 2025 at 8:55 PM IST
கொடைக்கானல் குரங்கின் குல்லா சாகசம்

குரங்கின் குல்லா சாகசம்! வைரலாகும் வீடியோ!

November 10, 2025 at 8:37 PM IST
பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்

மின் மயானம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு: பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்!

November 10, 2025 at 1:28 PM IST
தருமபுரம் ஆதீனம் மணிவிழாவில் 44 தம்பதியருக்கு இலவச திருமணம்

தருமபுரம் ஆதீனம் மணிவிழா; 44 ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம்!

November 9, 2025 at 10:22 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.