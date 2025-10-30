ETV Bharat / Videos

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கி, அந்தரத்தில் வீசிய காட்டுப்பன்றி! - WILD BOAR ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: பவானிசாகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றி ஒரே நாளில் ஐந்து பேரை தாக்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். 

ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் நகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் உள்ள ஒரு காட்டுப்பன்றி கடந்த சில நாட்களாக அப்பகுதியில் ஆக்ரோஷமாக சுற்றித் திரிகிறது. இந்நிலையில் நேற்று பேருந்து நிலையம் அருகே மார்க்கெட் சதுக்கம் பகுதியில் நடமாடிய காட்டுப் பன்றி அந்த பகுதியில் டீக்கடை நடத்தி வரும் தேவகி என்ற பெண்ணை தாக்கியதில் அவர் கீழே விழுந்து, காயமடைந்தார். பெண்ணை காட்டுப்பன்றி தாக்கும் சிசிடிவி வீடியோ காட்சி தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இதேபோல் குடில் நகரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி கந்தன் என்பவர், சாலையில் நடந்து செல்லும் போது காட்டுப்பன்றி தாக்கி காயம் ஏற்பட்டதில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நேற்று ஒரே நாளில் பவானிசாகர் நகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களை தாக்கியதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். மனிதர்களை தாக்கும் காட்டு பன்றியை வனத் துறையினர் உடனடியாக பிடித்து வேறு பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பவானிசாகர் வனத்தில் இருந்து வெளியேறும் காட்டுப்பன்றிகள், திருமண மண்படங்களில் வீசியெறியும் எச்சிலைகளை தின்று பழகவிட்டதால் தற்போது கிராமத்திற்குள் படையெடுக்கின்றன. ஆகவே காட்டில் வாழும் விலங்குகளுக்கு மசாலா கலந்த உணவுகள் தர வேண்டாம் என வனத் துறை எச்சரித்துள்ளது.

ஈரோடு: பவானிசாகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றி ஒரே நாளில் ஐந்து பேரை தாக்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். 

ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் நகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் உள்ள ஒரு காட்டுப்பன்றி கடந்த சில நாட்களாக அப்பகுதியில் ஆக்ரோஷமாக சுற்றித் திரிகிறது. இந்நிலையில் நேற்று பேருந்து நிலையம் அருகே மார்க்கெட் சதுக்கம் பகுதியில் நடமாடிய காட்டுப் பன்றி அந்த பகுதியில் டீக்கடை நடத்தி வரும் தேவகி என்ற பெண்ணை தாக்கியதில் அவர் கீழே விழுந்து, காயமடைந்தார். பெண்ணை காட்டுப்பன்றி தாக்கும் சிசிடிவி வீடியோ காட்சி தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இதேபோல் குடில் நகரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி கந்தன் என்பவர், சாலையில் நடந்து செல்லும் போது காட்டுப்பன்றி தாக்கி காயம் ஏற்பட்டதில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நேற்று ஒரே நாளில் பவானிசாகர் நகர் பகுதியில் காட்டுப்பன்றி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களை தாக்கியதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். மனிதர்களை தாக்கும் காட்டு பன்றியை வனத் துறையினர் உடனடியாக பிடித்து வேறு பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பவானிசாகர் வனத்தில் இருந்து வெளியேறும் காட்டுப்பன்றிகள், திருமண மண்படங்களில் வீசியெறியும் எச்சிலைகளை தின்று பழகவிட்டதால் தற்போது கிராமத்திற்குள் படையெடுக்கின்றன. ஆகவே காட்டில் வாழும் விலங்குகளுக்கு மசாலா கலந்த உணவுகள் தர வேண்டாம் என வனத் துறை எச்சரித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

காட்டுப்பன்றி
பெண்ணை தாக்கிய காட்டுப்பன்றி
ERODE WILD BOAR
WILD BOAR
WILD BOAR ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

போராட்டத்தில் விவசாயிகள்

அடுப்பு, சமையல் பாத்திரங்களுடன் சமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்!

October 30, 2025 at 2:33 PM IST
சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு வைத்த வனத்துறையினர்

நேர்த்திக்கடனுக்காக வளர்க்கப்பட்ட கிடாவை கொன்ற சிறுத்தை: அதிரடியில் இறங்கிய வனத்துறை!

October 30, 2025 at 9:59 AM IST
வருமான வரித்துறையினர் வந்த கேரளப் பதிவெண் கொண்ட வாகனம்.

கேரளாவை சேர்ந்த பூ ஏற்றுமதியாளர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை!

October 29, 2025 at 6:39 PM IST
கும்பக்கரை அருவி

கும்பக்கரை அருவியில் 18 நாட்களுக்குப் பின் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி!

October 29, 2025 at 1:39 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.