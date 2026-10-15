வடக்கிழக்கு பருவமழை நிலவரம் என்ன? வானிலை ஆய்வு மையத்தில் இருந்து நேரலை
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Published : October 15, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:04 PM IST
வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் துரை செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். தென்மேற்கு பருவமழை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து விலகியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்கியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் தொடங்கியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 அல்லது 16 ஆம் தேதியில் தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னரே கணித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக 44 செமீ மழை பதிவாகும் நிலையில், நடப்பாண்டில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலாக மழை பதிவாக கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் துரை செய்தியாளர்களை சந்தித்து நேரலையில் பேசி வருகிறார். இதில் மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளிக்கிறார்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் துரை செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். தென்மேற்கு பருவமழை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து விலகியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்கியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் தொடங்கியதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 அல்லது 16 ஆம் தேதியில் தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னரே கணித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக 44 செமீ மழை பதிவாகும் நிலையில், நடப்பாண்டில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலாக மழை பதிவாக கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் துரை செய்தியாளர்களை சந்தித்து நேரலையில் பேசி வருகிறார். இதில் மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளிக்கிறார்.