திருச்செந்தூர் கோயிலில் "வாட்டர் ஸ்பிரே" வசதி - TIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE
Published : May 22, 2026 at 2:40 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கூட்டம் நிரம்பி வழியும் நிலையில், கோடை வெயிலை கருத்தில் கொண்டு நவீன முறையில் "ஏர் ஸ்பிரே வாட்டர்" உள்ளிட்ட வசதிகள் பக்தர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயிலில் நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மேலும் இந்த கோயில் கடற்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும், பரிகார தலமாகவும் விளங்கி வருகிறது. இங்கு திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமானோர் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரிசனம் செய்ய வருகை தருகின்றனர். மேலும் தற்போது கோடை விடுமுறையையொட்டி கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
கோயிலில் பக்தர்கள் பொது தரிசனம், 100 ரூபாய் கட்டணம், மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் தரிசனம் என மூன்று வழிகளில் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தற்போது கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளதால், கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து பக்தர்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில், பக்தர்கள் தரிசன வரிசையில் பக்தர்களின் மீது "ஏர் ஸ்பிரே வாட்டர்" தெளிக்கும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் கூடுதலாக செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தரிசன வரிசைகள் முழுவதிலும் மின் விசிறிகள் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால், தரிசன வரிசைகளில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான சூழல் காணப்படுவதாக பக்தர்கள் கருதுகின்றனர்.
