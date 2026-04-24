வாக்குப்பதிவு இயந்திர அறைக்கு 'சீல்' - VOTING MACHINES SEALED IN KANCHI
Published : April 24, 2026 at 2:33 PM IST
காஞ்சிபுரம்: நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறிஞர் அண்ணா பொறியியல் உறுப்புக் கல்லூரி அறைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம், ஆலந்தூர், உத்திரமேரூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் நேற்று சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. நேற்று மாலை 6:00 மணியுடன் நிறைவு பெற்ற வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் மண்டல அலுவலர்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு காஞ்சிபுரம்-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா பொறியியல் உறுப்புக் கல்லூரியில் உள்ள பாதுகாப்பு அறையில் சரிபார்க்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று காலை 11 மணியளவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் நான்கு பேர், ஆட்சியர் சினேகா எஸ்.பி., மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் சரிபார்க்கப்பட்டு அறை சீல் வைக்கப்பட்டது. சீல் வைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து துணை ராணுவ படையினர் பாதுகாப்பு பணியை தொடங்கினர்.
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட கல்லூரி வளாகம் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறை மற்றும் வளாகம் முழுவதும் 200 சிசிடிவி கேமராக்கள் வைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து, மே 4-ம் தேதி வாக்கு என்னும் நாள் வரை மூன்று பிரிவாக பிரிந்து ஒரு பிரிவில் 154 போலீசாரும், 2 கம்பெனியை சேர்ந்த 50கும் மேற்பட்ட துப்பாக்கி ஏந்திய துணை ராணுவ படையினரும் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
