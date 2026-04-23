”ஒருவரைப் பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக இல்லாமல், சிந்தித்து வாக்களியுங்கள்” - நடிகர் நகுல் - ACTOR NAKKHUL TN ELECTION 2026
Published : April 23, 2026 at 7:23 AM IST
சென்னை : ஒருவரைப் பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக அவருக்கு வாக்களிக்காமல், ஒரு அரசு நம்மை ஐந்து வருடம் ஆட்சி செய்யப்போகிறது என்பதைச் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என நடிகர் நகுல் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமானநிலையத்தில், “சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்க முன்பு மக்கள் நன்றாக யோசித்து வாக்களிக்க வேண்டும், இதற்கு முன்பு ஆட்சி செய்தவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள், தற்போது என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என அனைத்தையும் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். ஒருவரைப் பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக மட்டும் அவர்களுக்கு வாக்களிக்காதீர்கள். ஒரு அரசு நம்மை ஐந்து வருடம் ஆட்சி செய்யப் போகிறது என்று யோசித்து வாக்களிக்க வேண்டும்.
நண்பர்களுக்காகவோ, நமது சமூகத்திற்காகவோ பிரச்சனை என்று நம்முடன் இருப்பவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள். ஜாதியோ, மதமோ என்று கூறிக் கொண்டு வந்தால் அவர்களுக்குப் பின்னால் செல்லாதீர்கள். வாக்களிப்பது நமது கடமை, வாக்களிக்காமல் மட்டும் இருந்து விடாதீர்கள். மாற்றம் தேவை என்றால் இந்த தேர்தலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் ஐந்து வருடம் காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்” என நடிகர் நகுல் தெரிவித்தார்.
