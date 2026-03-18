ரயில்வே ஊழியர்களை விரட்டிய யானை - NILGIRIS WILD ELEPHANT
Published : March 18, 2026 at 4:00 PM IST
நீலகிரி: ரயில்வே ஊழியர்களை காட்டு யானை ஒன்று அசுர வேகத்தில் துரத்தும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா மாவட்டமான நீலகிரியில் ஊட்டி மலை ரயில் மிகவும் பிரபலமானது ஆகும். மேலும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வனப் பகுதியில் கரடி, புலி, யானை, சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம் மலைப் பாதையில் உள்ள ஹில்குரோ மலை பாதையில் நேற்று ரயில்வே ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது பெரிய குகைக்கு அருகே பணி செய்து கொண்டிருந்த போது, குகைக்குள் இருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்டுள்ளது.
இதனால் அச்சமடைந்த ஊழியர்கள், உடனடியாக அனைவரும் குகையை விட்டு வெளியேறி, வீடியோ பதிவு செய்யத் தொடங்கினர். அப்போது திடீரென குகைக்குள் இருந்து காட்டு யானை பிளிறியபடி ஓடி வந்தது. புழுதி பறக்க ஓடி வந்த யானையிடம் இருந்து தப்பிக்க, ஊழியர்கள் சிதறி ஓடினர்.
தண்டவாள பாலத்தில் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஓடியதால், யானை அந்த பாலத்தை தாண்டி செல்லாமல் சிறிது நேரம் ஆக்ரோஷத்துடன் நின்றிருந்தது. பின்னர் வனப் பகுதிக்குள் திரும்பிச் சென்று விட்டது. இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
