ETV Bharat / Videos

வெள்ளம் போல் காட்சியளிக்கும் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம்: சென்னை திரும்பும் மக்கள் அவதி! - HEAVY RAIN IN VILLUPURAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 11:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: இரவு பெய்த கனமழையினால் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளும், பேருந்து பயணிகளும் பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.  

அரபிக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுவதால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடுமென சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் ஜானகிபுரம், விக்கிரவாண்டி, மயிலம், திண்டிவனம், செஞ்சி, வளவனூர், மரக்காணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி காட்சியளித்தன.

அங்கு மழை நீர் தேங்கியதால் பேருந்துகளை இயக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டுநர்கள் அவதிப்பட்டனர். தொடர் விடுமுறையை முடித்து சென்னை திரும்பிய பயணிகளும் முழங்கால் அளவிலான நீரில் கடந்து சென்று பேருந்தில் ஏறி பயணம் செய்தனர். ஒவ்வொரு கனமழையின்போதும் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் மழை நீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. வாய்க்கால்கள் தூர் வாரப்படாததாலும், ஆக்கிரமிப்பாலும் மழை நீரை அகற்ற ராட்சத மோட்டார்கள் பயன்படுத்தினாலும் மீண்டும் மீண்டும் மழைநீர் தேங்குவதால் அங்குள்ள மக்கள் பயணம் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதாக கூறுகின்றனர்.

விழுப்புரம்: இரவு பெய்த கனமழையினால் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளும், பேருந்து பயணிகளும் பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.  

அரபிக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுவதால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடுமென சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் ஜானகிபுரம், விக்கிரவாண்டி, மயிலம், திண்டிவனம், செஞ்சி, வளவனூர், மரக்காணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இரவு கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி காட்சியளித்தன.

அங்கு மழை நீர் தேங்கியதால் பேருந்துகளை இயக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டுநர்கள் அவதிப்பட்டனர். தொடர் விடுமுறையை முடித்து சென்னை திரும்பிய பயணிகளும் முழங்கால் அளவிலான நீரில் கடந்து சென்று பேருந்தில் ஏறி பயணம் செய்தனர். ஒவ்வொரு கனமழையின்போதும் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் மழை நீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. வாய்க்கால்கள் தூர் வாரப்படாததாலும், ஆக்கிரமிப்பாலும் மழை நீரை அகற்ற ராட்சத மோட்டார்கள் பயன்படுத்தினாலும் மீண்டும் மீண்டும் மழைநீர் தேங்குவதால் அங்குள்ள மக்கள் பயணம் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதாக கூறுகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

விழுப்புரம்
VILLUPURAM NEW BUS STAND FLOOD
VILLUPURAM FLOOD
பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளம்
HEAVY RAIN IN VILLUPURAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோயில் அய்யர் மலையில் இருந்து வழிந்து ஓடும் மழைநீர்

ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோயில் அய்யர் மலையில் இருந்து வழிந்து ஓடும் மழைநீர்!

October 22, 2025 at 10:01 AM IST
கந்த சஷ்டி பெருவிழாவின் கொடியேற்ற நிகழ்வு

கந்த சஷ்டி பெருவிழா: ‘அரோகரா’ கோஷங்களுக்கு நடுவே சிறப்பாக நடைபெற்ற கொடியேற்ற நிகழ்வு!

October 22, 2025 at 9:01 AM IST
பனிமலையாய் மாறிய மதுரை யானைமலை

பனிமலையாய் மாறிய மதுரை யானை மலை - வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள் !

October 21, 2025 at 6:05 PM IST
பேருந்தை செல்ல விடாமல் அட்டகாசம் செய்த 'கபாலி' காட்டு யானை

வால்பாறையில் பேருந்தை வழிமறித்த 'கபாலி' காட்டு யானை!

October 21, 2025 at 3:33 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.