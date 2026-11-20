உறுப்பு தானம் வழங்கியவரின் உடலுக்கு 'சல்யூட்'
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Published : November 20, 2026 at 5:55 PM IST
விழுப்புரம்: வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து மூளை சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகளை அவரது குடும்பத்தினர் தானமாக வழங்கினர்.
கடலூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையம் கோயில் தெருவில் வசிக்கும் மணிகண்டன் என்பவர் பெயிண்டர் ஆக பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்ததில் பின்புறத்தில் அடிபட்டு மூளையில் ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர், மேல் சிகிட்ச்சைக்காக கடந்த 17 ஆம் தேதி முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் இன்று மூளை சாவு அடைந்து உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அவருடைய அம்மா மற்றும் உறவினர்கள் சேர்ந்து தன்னுடைய மகனின் உறுப்புகளை தானமாக வழங்க முன் வந்தனர். தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் மூலமாக மணிகண்டனின் கல்லீரல், இரு சிறுநீரகங்கள், இரு கண்களை அகற்றப்பட்டன.
இதையறிந்த முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவர்கள் உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கிய மணிகண்டன் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தி சல்யூட் அடித்து அரசு அமரர் ஊர்தி மூலம் சொந்த மாவட்டமான கடலூர் புதுப்பாளையம் பகுதிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விழுப்புரம்: வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து மூளை சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகளை அவரது குடும்பத்தினர் தானமாக வழங்கினர்.
கடலூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையம் கோயில் தெருவில் வசிக்கும் மணிகண்டன் என்பவர் பெயிண்டர் ஆக பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்ததில் பின்புறத்தில் அடிபட்டு மூளையில் ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர், மேல் சிகிட்ச்சைக்காக கடந்த 17 ஆம் தேதி முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் இன்று மூளை சாவு அடைந்து உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அவருடைய அம்மா மற்றும் உறவினர்கள் சேர்ந்து தன்னுடைய மகனின் உறுப்புகளை தானமாக வழங்க முன் வந்தனர். தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் மூலமாக மணிகண்டனின் கல்லீரல், இரு சிறுநீரகங்கள், இரு கண்களை அகற்றப்பட்டன.
இதையறிந்த முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவர்கள் உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கிய மணிகண்டன் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தி சல்யூட் அடித்து அரசு அமரர் ஊர்தி மூலம் சொந்த மாவட்டமான கடலூர் புதுப்பாளையம் பகுதிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.