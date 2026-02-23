வேலூர் தவெக கூட்டத்தில் விஜய் - நேரலை காட்சிகள் - VELLORE TVK MEETING
Published : February 23, 2026 at 12:32 PM IST
வேலூர்: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் வேலூரில் உள்ள அகரம்சேரியில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. மதியம் 12:20 மணியளவில் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று நிர்வாகிகள் மத்தியில் உரையாற்றி வருகிறார். இக்கூட்டத்திற்கு காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 4,900 நிர்வாகிகள் மட்டுமே இன்றைய கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலத்தில் நடந்த கூட்டத்தின்போது ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது வேலூரில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க, க்யூஆர் கோடு ஸ்கேன் மூலம் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறும் வளாகத்திற்குள் அனுதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் அனைத்து நிர்வாகிகளும் அமரும் வகையில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளதுடன், வெயிலின் தாக்கத்தை தவிர்க்க, 600 அடி நீளத்தில் 140 அடி அகலத்தில் பிரம்மாண்ட மேற்கூரையும் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்பவர்களுக்காக குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி மற்றும் மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் நிர்வாகிகளுக்கு உதவுவதற்காக, தவெக சார்பில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட 1000 தன்னார்வலர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். விஜயை காண்பதற்காக ரசிகர்கள் படை திரளும் என்பதை கருத்தில்கொண்டு மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் 900 போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மதியம் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் வருகிற தேர்தல் குறித்தும், தவெகவினர் செய்யவேண்டியவை குறித்தும் விஜய் பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
