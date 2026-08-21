கோயிலுக்குள் புகுந்து விளக்கெண்ணெய் குடித்து சென்ற கரடி - வைரலாகும் வீடியோ - BEAR IN TIRUNELVELI
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Published : August 21, 2026 at 11:45 AM IST
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில், கடந்த 12-ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. மேலும் இந்த கோயில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில், யானை, கரடி, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் நேற்று சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் வளாகத்தில் இரவு நேரத்தில் நுழைந்த கரடி, பேச்சியம்மன் சன்னதி முன் விளக்குகளில் இருந்த எண்ணெய்யை குடித்துச் சென்றது. இதனை அங்கிருந்தவர்கள் வீடியோ எடுத்த நிலையில், தற்போது அந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஏற்கனவே மலையடிவார பகுதியான பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, விக்கிரமசிங்கபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வரும் கரடிகள் அப்பகுதிகளில் மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்குள் சென்று அச்சமுறுத்தி வருகிறது.
அதேபோல் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து விளைபொருட்களை சேதப்படுத்துவது போன்ற சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக சமீபத்தில் வடமலை சமுத்திரம் கிராமத்தில் ஒரு தோட்டத்துக்குள் புகுந்த கரடி அங்கிருந்த காவலாளியை வெறிகொண்டு தாக்கிக் கொன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில், கடந்த 12-ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. மேலும் இந்த கோயில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில், யானை, கரடி, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் நேற்று சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் வளாகத்தில் இரவு நேரத்தில் நுழைந்த கரடி, பேச்சியம்மன் சன்னதி முன் விளக்குகளில் இருந்த எண்ணெய்யை குடித்துச் சென்றது. இதனை அங்கிருந்தவர்கள் வீடியோ எடுத்த நிலையில், தற்போது அந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஏற்கனவே மலையடிவார பகுதியான பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, விக்கிரமசிங்கபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக கரடிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வரும் கரடிகள் அப்பகுதிகளில் மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளுக்குள் சென்று அச்சமுறுத்தி வருகிறது.
அதேபோல் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து விளைபொருட்களை சேதப்படுத்துவது போன்ற சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக சமீபத்தில் வடமலை சமுத்திரம் கிராமத்தில் ஒரு தோட்டத்துக்குள் புகுந்த கரடி அங்கிருந்த காவலாளியை வெறிகொண்டு தாக்கிக் கொன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.