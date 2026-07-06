மாட்டு வண்டியில் சென்ற மணமக்கள் - மாட்டு வண்டி
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Published : July 6, 2026 at 9:10 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மணப்பெண்ணை மாட்டு வண்டியில் அமர வைத்து மணமகன் அழைத்து சென்ற நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு அடுத்த சொலவம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த சண்முகம்-புனிதா தம்பதியின் புதல்வன் அருண் விக்ரம். பட்டதாரி இளைஞரான இவர் பெங்களூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மென்பொருளாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
கோவை வரதராஜபுரம் ஆர்.வி.எஸ் நகர் பகுதியை சேர்ந்த தேவராஜன்-சுகந்தி தம்பதியின் மகள் விகாஷினி. இவரும் பெங்களூரில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், இவர்கள் இருவருக்கும் நேற்று கிணத்துக்கடவு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் உறவினர்கள் புடைசூழத் திருமணம் நடைபெற்றது. பின்னர், புதுமணத் தம்பதியினருக்கு பெண் வீட்டிலிருந்து புதிதாக விலையுயர்ந்த கார் வாங்கி கொடுத்துள்ளனர்.
ஆனால், மணமகன் தனது பண்ணை வீட்டுக்கு மூதாதையர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி மாட்டு வண்டியிலேயே புதுமண பெண்ணை அமர வைத்து, அவரே மாட்டு வண்டியை ஓட்டி சென்றார். அதன் பின்னே உறவினர்கள் காரில் அணிவகுத்துச் சென்றனர். மாட்டு வண்டியில் வந்த புதுமண தம்பதியினரை அப்பகுதி மக்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர்.
கோயம்புத்தூர்: மணப்பெண்ணை மாட்டு வண்டியில் அமர வைத்து மணமகன் அழைத்து சென்ற நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு அடுத்த சொலவம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த சண்முகம்-புனிதா தம்பதியின் புதல்வன் அருண் விக்ரம். பட்டதாரி இளைஞரான இவர் பெங்களூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மென்பொருளாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
கோவை வரதராஜபுரம் ஆர்.வி.எஸ் நகர் பகுதியை சேர்ந்த தேவராஜன்-சுகந்தி தம்பதியின் மகள் விகாஷினி. இவரும் பெங்களூரில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், இவர்கள் இருவருக்கும் நேற்று கிணத்துக்கடவு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் உறவினர்கள் புடைசூழத் திருமணம் நடைபெற்றது. பின்னர், புதுமணத் தம்பதியினருக்கு பெண் வீட்டிலிருந்து புதிதாக விலையுயர்ந்த கார் வாங்கி கொடுத்துள்ளனர்.
ஆனால், மணமகன் தனது பண்ணை வீட்டுக்கு மூதாதையர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி மாட்டு வண்டியிலேயே புதுமண பெண்ணை அமர வைத்து, அவரே மாட்டு வண்டியை ஓட்டி சென்றார். அதன் பின்னே உறவினர்கள் காரில் அணிவகுத்துச் சென்றனர். மாட்டு வண்டியில் வந்த புதுமண தம்பதியினரை அப்பகுதி மக்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர்.