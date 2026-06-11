ETV Bharat / Videos

பொள்ளாச்சியில் திடீரென புதரில் இருந்து வெளியேறிய கரடி - வீடியோ வைரல் - BEAR ROAMING VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
டாப்சிலிப் பரம்பிக்குளம் சாலையில் கரடி நடமாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 10:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: டாப்சிலிப் பரம்பிக்குளம் சாலையில் சுற்றுலா பயணிகளை பார்த்தவுடன் புதருக்குள் இருக்கும் கரடி வெளியே ஓடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

பொள்ளாச்சியை அடுத்த டாப்ஸ்லிப் பரம்பிக்குளம் வனப்பகுதிக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். அங்குள்ள வன விலங்குகளை பார்ப்பதற்காகவும், இயற்கை அழகை ரசிப்பதற்காகவும் காமராஜர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தூனாகடவு, பெருவாரி பள்ளம், பரம்பிக்குளம் அணை ஆகிய பகுதிகளை கண்டு களிக்கவும் சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், நேற்று டாப்ஸ்லிப் பகுதியில் இருந்து, பரப்பிக்குளம் அணைப் பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் சாலையில் காரில் சென்றுள்ளனர். அப்போது, சாலை அருகில் இருந்த காட்டெருமைகளை பார்த்தவாறு காரை இயக்கிய போது, புதருக்குள் இருந்து ஏதோ கருப்பு உருவம் தெரிவதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். அப்போது புதருக்குள் இருந்து கரடி குட்டி ஒன்று வெளியே வந்து சாலையில் ஓடியது. இதனை வீடியோ எடுத்த சுற்றுலாப் பயணிகள், சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

கோயம்புத்தூர்: டாப்சிலிப் பரம்பிக்குளம் சாலையில் சுற்றுலா பயணிகளை பார்த்தவுடன் புதருக்குள் இருக்கும் கரடி வெளியே ஓடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

பொள்ளாச்சியை அடுத்த டாப்ஸ்லிப் பரம்பிக்குளம் வனப்பகுதிக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். அங்குள்ள வன விலங்குகளை பார்ப்பதற்காகவும், இயற்கை அழகை ரசிப்பதற்காகவும் காமராஜர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தூனாகடவு, பெருவாரி பள்ளம், பரம்பிக்குளம் அணை ஆகிய பகுதிகளை கண்டு களிக்கவும் சுற்றுலா பயணிகள் வருவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், நேற்று டாப்ஸ்லிப் பகுதியில் இருந்து, பரப்பிக்குளம் அணைப் பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் சாலையில் காரில் சென்றுள்ளனர். அப்போது, சாலை அருகில் இருந்த காட்டெருமைகளை பார்த்தவாறு காரை இயக்கிய போது, புதருக்குள் இருந்து ஏதோ கருப்பு உருவம் தெரிவதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். அப்போது புதருக்குள் இருந்து கரடி குட்டி ஒன்று வெளியே வந்து சாலையில் ஓடியது. இதனை வீடியோ எடுத்த சுற்றுலாப் பயணிகள், சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLLACHI
BEAR ROAMING NEAR POLLACHI
கரடி நடமாட்டம்
பொள்ளாச்சி
BEAR ROAMING VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனி முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்

பழனி முருகன் கோயிலில் கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் சாமி தரிசனம்

June 9, 2026 at 4:20 PM IST
வைகை அணை

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை - வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்வு

June 9, 2026 at 1:30 PM IST
சிலம்பம் போட்டியில் தங்கம் வென்று திரும்பிய அஜித் குமார்

சர்வதேச சிலம்பபோட்டியில் தங்கம் - சொந்த ஊர் திரும்பிய வீரருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

June 8, 2026 at 3:35 PM IST
பழனி கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சுவாமி தரிசனம்

பழனி கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தரிசனம்

June 8, 2026 at 3:32 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.