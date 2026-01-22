ETV Bharat / Videos

மாணவர்களுடன் சாப்பிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் - DISTRICT COLLECTOR SUBBULAKSHMI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
மாணவர்களுடன் உணவு அருந்திய மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டியின் தரம், சுவை மற்றும் விநியோக முறைகள் குறித்து வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். 

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியில், “உங்கள் ஊரில் உங்களை தேடி” திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி பல்வேறு அரசு திட்டப் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று காலை குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலை உணவு திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டியின் தரம், சுவை மற்றும் விநியோக முறைகள் குறித்து நேரில் பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், மாணவர்களுடன் சேர்ந்து காலை உணவையும் சாப்பிட்டார்.

மேலும், காலை உணவு திட்டத்தின் பயன் குறித்து மாணவிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் பாடல் பாடி தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மாணவிகளின் பாடலை கேட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், அவர்களை பாராட்டியதுடன், அரசு திட்டங்கள் மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் உடல்நல மேம்பாட்டிற்கு தொடர்ந்து பயனுள்ளதாக அமையும் என தெரிவித்தார். 

வேலூர்: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டியின் தரம், சுவை மற்றும் விநியோக முறைகள் குறித்து வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். 

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியில், “உங்கள் ஊரில் உங்களை தேடி” திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி பல்வேறு அரசு திட்டப் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று காலை குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலை உணவு திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டியின் தரம், சுவை மற்றும் விநியோக முறைகள் குறித்து நேரில் பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், மாணவர்களுடன் சேர்ந்து காலை உணவையும் சாப்பிட்டார்.

மேலும், காலை உணவு திட்டத்தின் பயன் குறித்து மாணவிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் பாடல் பாடி தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மாணவிகளின் பாடலை கேட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், அவர்களை பாராட்டியதுடன், அரசு திட்டங்கள் மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் உடல்நல மேம்பாட்டிற்கு தொடர்ந்து பயனுள்ளதாக அமையும் என தெரிவித்தார். 

For All Latest Updates

TAGGED:

DT COLLECTOR ATE FOOD WITH STUDENTS
மாணவர்களுடன் உணவு அருந்திய ஆட்சியர்
DISTRICT COLLECTOR SUBBULAKSHMI
உங்கள் ஊரில் உங்களை தேடி திட்டம்
DISTRICT COLLECTOR SUBBULAKSHMI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கூட்டணி குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த ஓ.பி.எஸ்

"பொறுமையாக இருங்கள், சொல்கிறேன்" - ஓபிஎஸ்

January 22, 2026 at 2:37 PM IST
திருச்சி செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் சமபந்தி விருந்து

திருச்சி செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் சமபந்தி விருந்து

January 22, 2026 at 12:54 PM IST
கம்பீரமாக சாலையை கடந்த புலி

சாலையில் கம்பீரமாக நடந்து சென்ற புலி

January 21, 2026 at 7:51 PM IST
பெருங்குளம் பகுதியில் படையெடுக்கும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

படையெடுத்து வரும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

January 21, 2026 at 5:38 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.