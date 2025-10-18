ETV Bharat / Videos

வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வேன்! வெளியான அதிர்ச்சி காட்சி! - VAN WASHED AWAY IN THE RIVER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

இடுக்கி: கேரளாவின் இடுக்கியில் பெய்த கனமழையில், சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வேன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது.  இதில், தென்காசி, தேனி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் இடைவிடாது மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், மேற்குத் தொடர்ச்சி பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள கேரள மாநிலம் இடுக்கியில் நேற்று இரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையில், மாவட்டத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதில், நெடுங்கண்டம் அருகே உள்ள கூட்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வேன் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.  

இதில், வேனில் யாரும் இல்லாததால் நல்வாய்ப்பாக உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த வேனை மீட்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனை அப்பகுதியில் இருந்த மக்கள் வீடியோ பதிவு செய்தனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இடுக்கி: கேரளாவின் இடுக்கியில் பெய்த கனமழையில், சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வேன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது.  இதில், தென்காசி, தேனி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் இடைவிடாது மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், மேற்குத் தொடர்ச்சி பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள கேரள மாநிலம் இடுக்கியில் நேற்று இரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையில், மாவட்டத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதில், நெடுங்கண்டம் அருகே உள்ள கூட்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வேன் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.  

இதில், வேனில் யாரும் இல்லாததால் நல்வாய்ப்பாக உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. தற்போது, இந்த வேனை மீட்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனை அப்பகுதியில் இருந்த மக்கள் வீடியோ பதிவு செய்தனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOODING IN IDUKKI
இடுக்கியில் வெள்ளப்பெருக்கு
நெடுங்கண்டம்
வடகிழக்கு பருவமழை
VAN WASHED AWAY IN THE RIVER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

நீலகிரியில் மலை ரயில் பாதையில் மண்சரிவு

நீலகிரியில் மண்சரிவு! தாமதமாக வந்த மலை ரயில்!

October 18, 2025 at 2:07 PM IST
பாம்பிடம் இருந்து எஜமான் குடும்பத்தை காப்பாற்றிய நாய்கள்

ஒத்தைக்கு ஒத்த வரியா? பாம்பை பதம் பார்த்த நாய்கள்!

October 18, 2025 at 2:03 PM IST
கருப்பசாமி கோயிலில் 300 கிடாய்கள் வெட்டி விருந்து

ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற திருவிழா! 300 கிடாய்கள் வெட்டி விருந்து!

October 18, 2025 at 1:32 PM IST
குற்றாலம் அருவியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் வெள்ளம்

ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீர்: குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க தடை நீட்டிப்பு!

October 18, 2025 at 9:45 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.