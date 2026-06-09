மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை - வைகை அணை நீர்மட்டம் உயர்வு - VAIGAI DAM WATER LEVEL
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Published : June 9, 2026 at 1:30 PM IST
தேனி: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, வைகை அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
வைகை அணை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாய ஆதாரமாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக நீர்வரத்து இல்லாததால், வறண்டு காணப்பட்டு, அணையில் இருந்து குடிநீர் அனுப்பும் பணிகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்கள் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால், வைகை அணைக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு சற்று உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் விநாடிக்கு 100 கன அடி வீதம் இருந்த நீர்வரத்து, தற்போது 273 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், வறண்ட நிலையில் இருந்த வைகை அணையின் நீர்மட்டம், கடந்த ஒரே வாரத்தில் 4 அடி உயர்ந்து இப்போது 24 அடியை எட்டியுள்ளது.
மேலும் அணைக்குத் தண்ணீர் வரத் தொடங்கியுள்ளதால், கடந்த வாரம் வைகை அணையில் இருந்து செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்களும் மீண்டும் தொடங்கி உள்ளது. நேற்று வரை விநாடிக்கு 50 கன அடி வீதம் திறக்கப்பட்ட குடிநீர், தற்போது 69 கன அடியாக உயர்த்தப்பட்டு, பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மழை நீடித்தால் குடிநீர் தேவைக்காக கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கப்படும் எனப் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேனி: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, வைகை அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
வைகை அணை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாய ஆதாரமாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக நீர்வரத்து இல்லாததால், வறண்டு காணப்பட்டு, அணையில் இருந்து குடிநீர் அனுப்பும் பணிகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்கள் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால், வைகை அணைக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு சற்று உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் விநாடிக்கு 100 கன அடி வீதம் இருந்த நீர்வரத்து, தற்போது 273 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், வறண்ட நிலையில் இருந்த வைகை அணையின் நீர்மட்டம், கடந்த ஒரே வாரத்தில் 4 அடி உயர்ந்து இப்போது 24 அடியை எட்டியுள்ளது.
மேலும் அணைக்குத் தண்ணீர் வரத் தொடங்கியுள்ளதால், கடந்த வாரம் வைகை அணையில் இருந்து செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்களும் மீண்டும் தொடங்கி உள்ளது. நேற்று வரை விநாடிக்கு 50 கன அடி வீதம் திறக்கப்பட்ட குடிநீர், தற்போது 69 கன அடியாக உயர்த்தப்பட்டு, பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மழை நீடித்தால் குடிநீர் தேவைக்காக கூடுதல் தண்ணீர் திறக்கப்படும் எனப் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.