ETV Bharat / Videos

நீயா? நானா? மோதிக் கொண்ட யானைகள் - TWO ELEPHANTS FIGHTING VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
இரண்டு யானைகள் சண்டையிடும் வீடியோ வைரல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சியை அடுத்த பரம்பிகுளம் கன்னிமாரா தேக்கு என்னுமிடத்தில் அருகே இரண்டு யானைகள் சண்டையிடும் காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோவாக எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட நிலையில் அது வைரலாகி வருகிறது.

பொள்ளாச்சியை அடுத்த டாப்ஸ்லிப், பரம்பிக்குளம் போன்ற வனப் பகுதிகளில் ஏராளமான வன விலங்குகள் உள்ளன. அங்கு காட்டெருமை, பன்றி, புள்ளிமான், வரையாடு, காட்டு மாடு,  காட்டு யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி போன்ற வன விலங்குகளை காண்பதற்காக தமிழக-கேரள வனத் துறையினர் ஜீப், வேன் சவாரி மூலம் கட்டணங்கள் வசூலித்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்வது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் கேரளா வனத்துறை சுற்றுலாப் பயணிகளை ஜீப் சவாரியில் அழைத்துச் சென்ற போது பரம்பிக்குளம் அருகே கன்னிமாரா தேக்கு செல்லும் வழியில் இரண்டு ஆண் யானைகள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தன. இதனை பார்த்த சுற்றுலா பயணிகள் அவற்றை வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சியை அடுத்த பரம்பிகுளம் கன்னிமாரா தேக்கு என்னுமிடத்தில் அருகே இரண்டு யானைகள் சண்டையிடும் காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோவாக எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட நிலையில் அது வைரலாகி வருகிறது.

பொள்ளாச்சியை அடுத்த டாப்ஸ்லிப், பரம்பிக்குளம் போன்ற வனப் பகுதிகளில் ஏராளமான வன விலங்குகள் உள்ளன. அங்கு காட்டெருமை, பன்றி, புள்ளிமான், வரையாடு, காட்டு மாடு,  காட்டு யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி போன்ற வன விலங்குகளை காண்பதற்காக தமிழக-கேரள வனத் துறையினர் ஜீப், வேன் சவாரி மூலம் கட்டணங்கள் வசூலித்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்வது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் கேரளா வனத்துறை சுற்றுலாப் பயணிகளை ஜீப் சவாரியில் அழைத்துச் சென்ற போது பரம்பிக்குளம் அருகே கன்னிமாரா தேக்கு செல்லும் வழியில் இரண்டு ஆண் யானைகள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தன. இதனை பார்த்த சுற்றுலா பயணிகள் அவற்றை வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO ELEPHANTS FIGHTING
இரண்டு யானைகள் சண்டையிடும் வீடியோ
ELEPHANTS ROAMING
KANNIMARA TEAK PARAMBIKULAM
TWO ELEPHANTS FIGHTING VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருச்செந்தூர் கோயிலில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றம்

திருச்செந்தூர் கோயிலில் மாசித் திருவிழா தொடக்கம்

February 21, 2026 at 11:48 AM IST
ஓசூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியல்

’அறிவுசார் வழித்தடம், விமான நிலையம் வேண்டாம்’ - ஓசூரில் விவசாயிகள் சாலை மறியல்

February 20, 2026 at 11:04 PM IST
உழவர் சந்தையில் சாலை ஆக்கிரமிப்பால் வியாபாரிகள் போராட்டம்

உழவர் சந்தை சாலை ஆக்கிரமிப்பு - விவசாயிகள் போராட்டம்

February 20, 2026 at 2:27 PM IST
தூத்துக்குடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 300- க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள்

ஆட்சியரை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் 'திடீர்' போராட்டம்

February 19, 2026 at 5:37 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.