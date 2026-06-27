ETV Bharat / Videos

ஆக்ரோஷமாக மோதிக் கொண்ட யானைகள் - ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் இரண்டு யானைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: தனியார் தோட்டத்தில் புகுந்த காட்டு இரண்டு யானைகள் ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தற்போது ஏராளமான காட்டு யானைகள் கூட்டமாக கேரளா வனப் பகுதியிலிருந்து வந்த வண்ணம் உள்ளன. ஆகையால், எஸ்டேட் பகுதிகளில் வாழும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை மாலை நேரங்களில் வெளியே வர வேண்டாம் என ஒலிபெருக்கி வாயிலாக வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் சோலையார் அணை, முடிஸ், சின்கோனா மற்றும் அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி செல்லும் சாலைகளில் காட்டு யானைகள் சில முகாமிட்டு அவ்வழியாக வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனத்தை இடைமறைத்து அச்சுறுத்தி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த மாதிரியான சூழலில் தனியார் தோட்டத்தில் புகுந்த காட்டு யானைகள் இரண்டு ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து, வால்பாறை வனச்சரகர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா கூறுகையில், "வால்பாறையில் தற்போது அதிக அளவில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளது. வால்பாறை வரும் சுற்றுலா பயணிகள், யானைகளைக் கண்டால் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க வேண்டாம். மீறும் பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாலை 6 மணிக்கு மேல் வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்கள், ஆழியார் சோதனை சாவடியில் முழுமையாக சோதனை செய்த பிறகே உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. காட்டு யானைகளின் கூட்டத்தை கண்காணிக்க வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.

கோவை: தனியார் தோட்டத்தில் புகுந்த காட்டு இரண்டு யானைகள் ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தற்போது ஏராளமான காட்டு யானைகள் கூட்டமாக கேரளா வனப் பகுதியிலிருந்து வந்த வண்ணம் உள்ளன. ஆகையால், எஸ்டேட் பகுதிகளில் வாழும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை மாலை நேரங்களில் வெளியே வர வேண்டாம் என ஒலிபெருக்கி வாயிலாக வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் சோலையார் அணை, முடிஸ், சின்கோனா மற்றும் அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி செல்லும் சாலைகளில் காட்டு யானைகள் சில முகாமிட்டு அவ்வழியாக வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனத்தை இடைமறைத்து அச்சுறுத்தி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த மாதிரியான சூழலில் தனியார் தோட்டத்தில் புகுந்த காட்டு யானைகள் இரண்டு ஆக்ரோஷமாக சண்டையிடும் வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து, வால்பாறை வனச்சரகர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா கூறுகையில், "வால்பாறையில் தற்போது அதிக அளவில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளது. வால்பாறை வரும் சுற்றுலா பயணிகள், யானைகளைக் கண்டால் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுக்க வேண்டாம். மீறும் பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாலை 6 மணிக்கு மேல் வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்கள், ஆழியார் சோதனை சாவடியில் முழுமையாக சோதனை செய்த பிறகே உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. காட்டு யானைகளின் கூட்டத்தை கண்காணிக்க வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANTS CLASH
ELEPHANTS CLASH VIDEO
VIRAL VIDEO
காட்டு யானைகள் சண்டையிடும் வீடியோ
ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தாயை விட்டு பிரிந்த குட்டி யானை மீட்பு

தாயை விட்டு பிரிந்த குட்டி யானை மீட்பு

June 26, 2026 at 2:52 PM IST
மாற்றுத்திறனாளி பயணியை அவமதிக்கும் நோக்கில் நடந்து கொண்ட நடத்துநர்

மாற்றுத்திறனாளி பயணியை அவமதிக்கும் நோக்கில் நடந்து கொண்ட அரசுப் பேருந்து நடத்துநர்

June 25, 2026 at 2:12 PM IST
ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு இடம்

சுத்திகரிப்பு பணிகள் பாதிப்பு; குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்

June 24, 2026 at 9:08 PM IST
பலாப்பழம் சாப்பிட்ட யானை

பலாப்பழத்தை ருசி பார்த்த யானை

June 22, 2026 at 6:36 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.