சேலம் நிர்வாகிகள் கூட்டம்: தொண்டர்களின் ஆரவாரத்துக்கு இடையே பேசும் விஜய் - TVK VIJAY
Published : February 13, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 1:16 PM IST
சேலம்: தொண்டர்களின் பெரும் ஆரவாரத்துக்கு மத்தியில் சேலம் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்துக்கு விஜய் வருகை தந்துள்ளார். சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், கூட்டணி தொடர்பாக விஜய் ஏதேனும் அறிவிப்பு வெளியிடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தவெக தனது தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தவெகவின் 3ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி, தனது கட்சி நிர்வாகிகளை விஜய் சந்தித்து பேசி வருகிறார்.
அந்த வகையில், கடந்த 2ஆம் தேதி பனையூரில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு விஜய் பேசினார். இதையடுத்து, இன்று சேலத்தில் நடைபெறும் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார்.
இதற்காக, சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு இன்று காலை 11 மணியளவில் சேலம் வந்தடைந்தார் விஜய். பின்னர் அங்கிருந்து கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு கார் மூலமாக விஜய் சென்றார். வழிநெடுகிலும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டு நின்று அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
QR குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச் சீட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ள சுமார் 5000 பேருக்கு மட்டுமே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 250 பேருக்கு ஒரு கேலரி என மொத்தம் 20 கேலரிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
3 மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் கோடைகால சிறப்பு தொகுப்பு என மொத்தம் ரூ.5000-ஐ தமிழக அரசு இன்று வழங்கிய நிலையில், அதை விமர்சித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் விஜய் பதிவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், சேலம் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து திமுகவை விஜய் விமர்சிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
