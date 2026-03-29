தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் விஜய் உரை! - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 29, 2026 at 11:11 AM IST
Updated : March 29, 2026 at 11:24 AM IST
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வைத்து வெளியிட்டு வருகிறார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி, கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து களம் கானும் தவெக, அக்கட்சி சார்பில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை இன்று (மார்ச் 29) வெளியிட்டு வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னை நுங்கப்பாக்கத்தில் உள்ள பிபரல தனியார் விடுதியில் வைத்து, 234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறார்.
முன்னதாக, தவெக சார்பில் இரண்டு கட்டமாக வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான பணிகள் நடைபெற்றன. இறுதிக்கட்டமாக வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மார்ச் 26ம் தேதி பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் இறுதி செய்ததாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வைத்து வெளியிட்டு வருகிறார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி, கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து களம் கானும் தவெக, அக்கட்சி சார்பில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை இன்று (மார்ச் 29) வெளியிட்டு வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னை நுங்கப்பாக்கத்தில் உள்ள பிபரல தனியார் விடுதியில் வைத்து, 234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறார்.
முன்னதாக, தவெக சார்பில் இரண்டு கட்டமாக வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான பணிகள் நடைபெற்றன. இறுதிக்கட்டமாக வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மார்ச் 26ம் தேதி பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் இறுதி செய்ததாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.