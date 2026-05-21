தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்வு நேரலை - TVK VIJAY MINISTRY LIVE
Published : May 21, 2026 at 10:04 AM IST
தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பங்கேற்கும் 23 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர். இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேக்கர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.
அந்த வகையில், இன்று அமைச்சர்களாக ஸ்ரீநாத் (தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி), கமலி. எஸ் (அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதி), சி. விஜயலட்சுமி (குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி), ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் ( காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி), வினோத் (கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி), ராஜீவ் ( திருவாடானை சட்டமன்றத் தொகுதி), பி. ராஜ்குமார் (கடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி), வி. காந்திராஜ் (அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி), மதன் ராஜா. பி (ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி), ஜெகதீஸ்வரி. கே (ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி), ராஜேஷ் குமார். எஸ் - காங்கிரஸ் கட்சி (கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி), எம். விஜய் பாலாஜி (ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி), லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன். டி ( ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி). விஜய் தமிழன் பார்த்திபன். ஏ (சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி), ரமேஷ் (ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி), பி. விஸ்வநாதன் - காங்கிரஸ் கட்சி (மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி), குமார். ஆர் (வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி), தென்னரசு. கே (ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி), வி. சம்பத் குமார் (கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி), முகமது ஃபர்வாஸ். ஜே (அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி), டி. சரத்குமார் (தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி), என். மேரி வில்சன் (டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி), விக்னேஷ் கே (கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதி) 2 காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுடன், மொத்தம் 23 பேர் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர்.
