மதுபாட்டிலுடன் நடனமாடும் தவெக எம்எல்ஏ; திமுகவின் வேலை என்கிறார் - TVK MLA DANCE VIRAL VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 6, 2026 at 9:10 PM IST
தாஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன் மதுபாட்டிலுடன் சினிமா பாடலுக்கு நடனமாடும் காணொளி சமுக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரான விஜய் சரவணன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்ற விஜய் தலைமையிலான தவெக, பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட விஜய் சரவணனுக்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில் அவர் மதுபாட்டிலை வைத்துக் கொண்டு சினிமா பாடலுக்கு நண்பர்களுடன் நடனமாடும் காணொளி சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
இதுகுறித்து விஜய் சரவணன் கூறுகையில், ”அந்த காணொளி பல வருடங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்டது. அதில் சினிமா பாடலுக்கு நடனம் மட்டுமே ஆடினேன். தற்போது அந்த காணொளி திமுகவினரால் பகிரப்படுகிறது. இதனை தேர்தல் அன்றே நான் எதிர்பார்த்ததுதான்” என தெரிவித்தார்.
தாஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன் மதுபாட்டிலுடன் சினிமா பாடலுக்கு நடனமாடும் காணொளி சமுக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளரான விஜய் சரவணன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்ற விஜய் தலைமையிலான தவெக, பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட விஜய் சரவணனுக்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில் அவர் மதுபாட்டிலை வைத்துக் கொண்டு சினிமா பாடலுக்கு நண்பர்களுடன் நடனமாடும் காணொளி சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
இதுகுறித்து விஜய் சரவணன் கூறுகையில், ”அந்த காணொளி பல வருடங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்டது. அதில் சினிமா பாடலுக்கு நடனம் மட்டுமே ஆடினேன். தற்போது அந்த காணொளி திமுகவினரால் பகிரப்படுகிறது. இதனை தேர்தல் அன்றே நான் எதிர்பார்த்ததுதான்” என தெரிவித்தார்.