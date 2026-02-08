ETV Bharat / Videos

நாம் தமிழர் கூட்டத்தில் இடையூறு: தவெகவினரை எச்சரித்த சாட்டை துரைமுருகன் - NTK VS TVK FIGHT IN THENI MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
சாட்டை துரைமுருகன் உரையின்போது இடையூறு செய்த த.வெ.க கட்சியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: நாம் தமிழர் கட்சி கூட்டத்தில் சாட்டை துரைமுருகன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது இடையூறு செய்த தவெக கட்சியினரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் கலந்து கொண்டு கட்சியினர் மத்தியில் பேசினார். துரைமுருகன் மேடையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவ்வப்போது இரு சக்கர வாகனங்களில் விஜய் கட்சியினர் கூச்சலிட்டவாரே சென்று கொண்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில் தொடர்ந்து த.வெ.க தலைவர் விஜய் குறித்தும், தேனி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி குறித்தும் துரைமுருகன் மேடையில் கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்த நிலையில் அப்பகுதிக்கு கார்களில் வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினரின் பேச்சுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் கூச்சலிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர்கள் வந்த காரை சிறை பிடித்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் அவர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

இதைத்தொடர்ந்து அங்குவந்த தேனி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் முத்துக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் இருதரப்பையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது இடையூறு செய்த நபர்கள் குறித்து தேனி நகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

தேனி: நாம் தமிழர் கட்சி கூட்டத்தில் சாட்டை துரைமுருகன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது இடையூறு செய்த தவெக கட்சியினரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தேனி பங்களாமேடு பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் கலந்து கொண்டு கட்சியினர் மத்தியில் பேசினார். துரைமுருகன் மேடையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவ்வப்போது இரு சக்கர வாகனங்களில் விஜய் கட்சியினர் கூச்சலிட்டவாரே சென்று கொண்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில் தொடர்ந்து த.வெ.க தலைவர் விஜய் குறித்தும், தேனி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி குறித்தும் துரைமுருகன் மேடையில் கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்த நிலையில் அப்பகுதிக்கு கார்களில் வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினரின் பேச்சுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் கூச்சலிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர்கள் வந்த காரை சிறை பிடித்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் அவர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்டனர்.

இதைத்தொடர்ந்து அங்குவந்த தேனி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் முத்துக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் இருதரப்பையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது இடையூறு செய்த நபர்கள் குறித்து தேனி நகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
SAATTAI DURAIMURUGAN SPEECH
NTK VS TVK FIGHT IN THENI MEETING
NTK VS TVK
NTK VS TVK FIGHT IN THENI MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

அரியலூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விசிகவினர்

அரியலூரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விசிகவினர்: பொதுமக்கள் அவதி

February 8, 2026 at 1:09 PM IST
கடலுக்குள் விழுந்த நபரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காட்சி

சென்னை துறைமுகத்தில் ஓட்டுநருடன் கடலுக்குள் விழுந்த கண்டெய்னர் லாரி

February 7, 2026 at 7:00 PM IST
அன்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் வெள்ளி விழா

கல்லூரி வெள்ளி விழாவில் பங்கேற்ற நடிகர் அட்டக்கத்தி தினேஷ்

February 7, 2026 at 6:44 PM IST
திருமண மண்டப செயலாளரை திமுக பகுதி செயலாளர் தாக்கும் வீடியோ

திருமண மண்டபத்தில் 'திடீர்' மோதல்

February 7, 2026 at 3:18 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.