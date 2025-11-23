காஞ்சிபுரம் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றி வரும் தவெக தலைவர் விஜய் - நேரலை காட்சிகள் - TVK VIJAY
Published : November 23, 2025 at 11:28 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 11:50 AM IST
காஞ்சிபுரம் : தவெக தலைவர் விஜய் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் அறிவித்து பரப்புரை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற பரப்புரையின்போது நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் கட்சியின் பிரச்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் இருந்து வந்த விஜய், கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பத்தினரை மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், வருகிற டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி சேலத்தில் பிரச்சாரம் நடத்த தவெக சார்பில், மாவட்ட காவல் துறையிடம் அனுமதி கோரி மனு அளித்தனர். ஆனால், அன்றைய தினம் கார்த்திகை தீபம் என்பதால், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால், இன்று (நவ.23) காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தவெக தலைவர் விஜய் மக்களை சந்தித்து வருகிறார். இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2,000 தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
