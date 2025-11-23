ETV Bharat / Videos

காஞ்சிபுரம் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றி வரும் தவெக தலைவர் விஜய் - நேரலை காட்சிகள் - TVK VIJAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 11:28 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 11:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம் : தவெக தலைவர் விஜய் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் அறிவித்து பரப்புரை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கடந்த  செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற பரப்புரையின்போது நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் கட்சியின் பிரச்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் இருந்து வந்த விஜய், கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பத்தினரை மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், வருகிற டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி சேலத்தில் பிரச்சாரம் நடத்த தவெக சார்பில், மாவட்ட காவல் துறையிடம் அனுமதி கோரி மனு அளித்தனர். ஆனால்,  அன்றைய தினம் கார்த்திகை தீபம் என்பதால், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு  போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால், இன்று (நவ.23) காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தவெக தலைவர் விஜய் மக்களை சந்தித்து வருகிறார். இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2,000 தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் : தவெக தலைவர் விஜய் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் அறிவித்து பரப்புரை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கடந்த  செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற பரப்புரையின்போது நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் கட்சியின் பிரச்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் இருந்து வந்த விஜய், கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பத்தினரை மாமல்லபுரத்திற்கு வரவழைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், வருகிற டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி சேலத்தில் பிரச்சாரம் நடத்த தவெக சார்பில், மாவட்ட காவல் துறையிடம் அனுமதி கோரி மனு அளித்தனர். ஆனால்,  அன்றைய தினம் கார்த்திகை தீபம் என்பதால், பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு  போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால், இன்று (நவ.23) காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தவெக தலைவர் விஜய் மக்களை சந்தித்து வருகிறார். இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 2,000 தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Last Updated : November 23, 2025 at 11:50 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY MEETS PEOPLE IN KANCHIPURAM
தவெக தலைவர் விஜய்
விஜய்
TVK LEADER VIJAY
TVK VIJAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பிரதமர் மோடி

கோவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி... தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பு!

November 19, 2025 at 2:14 PM IST
ராமோஜி விருதுகள் 2025

பிரம்மாண்டம்...'ராமோஜி விருதுகள் 2025' விழா கோலாகல தொடக்கம்!

November 16, 2025 at 6:50 PM IST
தவெக பொதுக்குழுவில் உரையாற்றும் விஜய்

"திமுக -தவெக இடையேதான் போட்டி" - பொதுக்குழுவில் விஜய் உரை நேரலை!

November 5, 2025 at 1:44 PM IST
பாகுபலி ராக்கெட்

விண்ணில் சீறிபாயும் பாகுபலி ராக்கெட் நேரலை காட்சிகள்!

November 2, 2025 at 5:27 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.