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வீடியோ: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் - ஆளுநர் உரை - TVK VIJAY GOVT FIRST ASSEMBLY LIVE

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முதலமைச்சர் விஜய் (X/@CMOTamilnadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 10:00 AM IST

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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் தலைமையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. தமிழக அரசு சார்பில் தயாரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உரையை வாசிப்பார். இதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரையின் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் வாசிப்பார். பின்னர், சபாநாயகர் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்று, எத்தனை நாட்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெறும். விவாதம் நிறைவடைந்த பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை வழங்குவார். சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சியினர் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பத் தயாராகியுள்ளனர். குறிப்பாக சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினை, குதிரை பேரம், மின்தடை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கனவே, தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என். ரவி, சட்டசபையில் தேசிய கீதத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை எனக் கூறியும், ஆளுநர் உரையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாக தெரிவித்தும் ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிக்காமல் சட்டசபையில் இருந்து வெளியேறினார்.

இந்நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர், தமிழக அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை முழுமையாக வாசிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் தலைமையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. தமிழக அரசு சார்பில் தயாரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உரையை வாசிப்பார். இதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரையின் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் வாசிப்பார். பின்னர், சபாநாயகர் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்று, எத்தனை நாட்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெறும். விவாதம் நிறைவடைந்த பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை வழங்குவார். சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சியினர் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பத் தயாராகியுள்ளனர். குறிப்பாக சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினை, குதிரை பேரம், மின்தடை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கனவே, தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என். ரவி, சட்டசபையில் தேசிய கீதத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை எனக் கூறியும், ஆளுநர் உரையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதாக தெரிவித்தும் ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிக்காமல் சட்டசபையில் இருந்து வெளியேறினார்.

இந்நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர், தமிழக அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை முழுமையாக வாசிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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TAGGED:

TVK GOVT FIRST ASSEMBLY
முதலமைச்சர் விஜய்
VIJAY GOVERNMENT
விஜய் அரசு
TVK VIJAY GOVT FIRST ASSEMBLY LIVE

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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