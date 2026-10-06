செவிலியர்களின் கோரிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாத த.வெ.க அரசு: திமுக எம்.பி கனிமொழி விமர்சனம்
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Published : October 6, 2026 at 6:16 PM IST
தூத்துக்குடி: தேர்தலுக்கு முன் வாக்குறுதிகளை அள்ளி அள்ளி வழங்கிவிட்டு, தேர்தலுக்குப்பின் செவிலியர்களின் கோரிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாத தவெக அரசு என்று, திமுக எம்.பி கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கீழ ஈராலில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், "இப்பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கியிருக்கின்றன. அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தப் பணிகளை முடித்துவிடுவோம் என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள். மேம்பாலத்தில் மூன்று இடங்களில் பாதைகள் உள்ளன.
மக்கள் சாலையைக் கடப்பதற்கு வழி செய்யக்கூடிய வகையில், மூன்று இடங்களில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் ஆறு இடங்களில் மேம்பாலங்களுக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவை அனைத்தும் விரைவில் முடிக்கப்படும்" எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தேர்தலுக்கு முன் வாக்குறுதிகளை அள்ளி அள்ளி வீசிய த.வெ.க அரசு, தேர்தலுக்குப் பிறகு விவசாயிகள், உழைக்கக்கூடிய மக்கள், செவிலியர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியையும் கண்டுகொள்ளவில்லை. தங்களின் நியாயத்திற்காக போராடக்கூடியவர்களை கைது செய்ததோடு, திமுகவின் கன்னியாகுமரி மாவட்டச் செயலாளர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களையும் கைது செய்து பின்பு இரவில் விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.
தூத்துக்குடி: தேர்தலுக்கு முன் வாக்குறுதிகளை அள்ளி அள்ளி வழங்கிவிட்டு, தேர்தலுக்குப்பின் செவிலியர்களின் கோரிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாத தவெக அரசு என்று, திமுக எம்.பி கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கீழ ஈராலில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், "இப்பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கியிருக்கின்றன. அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தப் பணிகளை முடித்துவிடுவோம் என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள். மேம்பாலத்தில் மூன்று இடங்களில் பாதைகள் உள்ளன.
மக்கள் சாலையைக் கடப்பதற்கு வழி செய்யக்கூடிய வகையில், மூன்று இடங்களில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் ஆறு இடங்களில் மேம்பாலங்களுக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவை அனைத்தும் விரைவில் முடிக்கப்படும்" எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தேர்தலுக்கு முன் வாக்குறுதிகளை அள்ளி அள்ளி வீசிய த.வெ.க அரசு, தேர்தலுக்குப் பிறகு விவசாயிகள், உழைக்கக்கூடிய மக்கள், செவிலியர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியையும் கண்டுகொள்ளவில்லை. தங்களின் நியாயத்திற்காக போராடக்கூடியவர்களை கைது செய்ததோடு, திமுகவின் கன்னியாகுமரி மாவட்டச் செயலாளர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களையும் கைது செய்து பின்பு இரவில் விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.