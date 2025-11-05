ETV Bharat / Videos

"திமுக -தவெக இடையேதான் போட்டி" - பொதுக்குழுவில் விஜய் உரை நேரலை! - VIJAY SPEECH

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கரூர் வேலூசாமிப்புரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரை நடைபெற்றது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற இப்பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர். இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் விஜய் கட்சி நடவடிக்கைகள் எதிலும் பெரிய ஈடுபடவில்லை.

இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை கடந்த வாரம் தமது பனையூர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் அழைத்து விஜய் பேசினார். மேலும் கரூர் சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. சிபிஐ அதிகாரிகள் பனையூரில் உள்ள தவெக கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். 

இந்த நிலையில், தவெக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை அடுத்த மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெறுகிறது. தவெக தலைவர் தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் தற்போது விஜய் பேசி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகள்...

