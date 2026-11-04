த.வெ.க கல்வி விருது வழங்கும் விழா: சாதித்த மாணவ மாணவிகளை சிறப்பிக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்
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Published : November 4, 2026 at 3:39 PM IST
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களைப் பாராட்டி, கல்வி விருதுகள், ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கிக் கௌரவிக்கிறார். சென்னை நீலாங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆர்.கே. கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களின் கல்விச் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விருது வழங்கும் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் முதற்கட்டமாக அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றுள்ளனர். மாணவர்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டுவதுடன், அவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் கல்வி ஊக்கத்தொகையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்குகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களைப் பாராட்டி, கல்வி விருதுகள், ஊக்கத்தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கிக் கௌரவிக்கிறார். சென்னை நீலாங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆர்.கே. கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடைபெற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களின் கல்விச் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விருது வழங்கும் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் முதற்கட்டமாக அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்றுள்ளனர். மாணவர்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டுவதுடன், அவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் கல்வி ஊக்கத்தொகையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்குகிறார்.