திண்டுக்கல் சீனிவாசன் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி

தவெக ராஜ்மோகன் பேட்டி

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 6:55 PM IST

காஞ்சிபுரம்: தமிழுக்காகவும் தமிழினத்திற்காகவும் நாட்டுப்புற கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தான் அவர்களுடன் இணைந்து தவெக தலைவர் விஜய் ஆடினார் என அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் பேருந்து நிலையத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மூன்றாவது ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலர் ராஜ்மோகன் தையல் இயந்திரம், இஸ்திரிப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சிக்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ராஜ்மோகன், 'தமிழுக்காகவும் தமிழினத்திற்காகவும் நாட்டுப்புற கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நடிகர் விஜய் ஆடினார்' என்றார். 

அதே போல், முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் 'விதவிதமாய் வித்தியாசமாய்' என விளம்பரத்தை போல நகைச்சுவையாகப் பேசுவார். அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளத் தேவையில்லை என தெரிவித்தார். 

மேலும், காங்கிரஸ் உடன் தமிழக வெற்றி கழகம் கூட்டணி அமைக்குமா என்று கேட்டதற்கு பதில் அளித்த அவர், "காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து அவர்கள் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

TVK GENERAL SECRETARY RAJMOHAN
தவெக துணை பொதுச்செயலார் ராஜ் மோகன்
RAJMOHAN PRESS MEET
தவெக விஜய்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

