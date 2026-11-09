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ஐப்பசி அமாவாசை தீர்த்தவாரி துலா உற்சவம்: பக்தர்கள் நீராடி வழிபாடு

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அமாவாசை தீர்த்தவாரி துலா உற்சவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2026 at 3:36 PM IST

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மயிலாடுதுறை: ஐப்பசி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு காவிரி துலாக்கட்டத்தில் அமாவாசை தீர்த்தவாரி உற்சவம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் போர்வெல் தண்ணீரில் நீராடி வழிபாடு செய்தனர்.

மயிலாடுதுறை காவிரியில், கங்கை முதலான புண்ணிய நதிகள் ஐப்பசி அமாவாசை தினத்தன்று புனித நீராடியபோது  இறைவன் காட்சியளித்ததாக புராணம் கூறுகிறது. இந்த புராணத்தை நினைவுகூர்ந்து போற்றும் வகையில், மயிலாடுதுறை காவிரி ஆற்றை மையப்படுத்தி ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஐப்பசி மாத துலா உற்சவம் பிரசித்தி பெற்றது. 30 நாள்களும் நடைபெறும் காவிரி துலா உற்சவத்தில், தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிந்து புனித நீராடுவது வழக்கம். 

அந்த வகையில், ஐப்பசி மாத துலா உற்சவம் கடந்த மாதம் 18-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற அமாவாசை தீர்த்தவாரியில், மாயூரநாதர் கோயிலில் இருந்து ஸ்ரீமாயூரநாதர் சுவாமி, அபயாம்பிகை அம்மன் உள்ளிட்ட பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருளினர். வதான்யேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து, ஸ்ரீமேதா தக்ஷிணாமூர்த்தி திருக்கயிலாய வாகனத்திலும், கங்கையம்மன் முதலை வாகனத்திலும் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளினர்.

பின்னர், இரண்டு பக்க காவிரி கரைகளிலும் அஸ்திரதேவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது. காவிரியில் நீர்வரத்து இல்லாததால் நகராட்சி சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போர்வெல்லில் பக்தர்கள் நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

மயிலாடுதுறை: ஐப்பசி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு காவிரி துலாக்கட்டத்தில் அமாவாசை தீர்த்தவாரி உற்சவம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் போர்வெல் தண்ணீரில் நீராடி வழிபாடு செய்தனர்.

மயிலாடுதுறை காவிரியில், கங்கை முதலான புண்ணிய நதிகள் ஐப்பசி அமாவாசை தினத்தன்று புனித நீராடியபோது  இறைவன் காட்சியளித்ததாக புராணம் கூறுகிறது. இந்த புராணத்தை நினைவுகூர்ந்து போற்றும் வகையில், மயிலாடுதுறை காவிரி ஆற்றை மையப்படுத்தி ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஐப்பசி மாத துலா உற்சவம் பிரசித்தி பெற்றது. 30 நாள்களும் நடைபெறும் காவிரி துலா உற்சவத்தில், தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிந்து புனித நீராடுவது வழக்கம். 

அந்த வகையில், ஐப்பசி மாத துலா உற்சவம் கடந்த மாதம் 18-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற அமாவாசை தீர்த்தவாரியில், மாயூரநாதர் கோயிலில் இருந்து ஸ்ரீமாயூரநாதர் சுவாமி, அபயாம்பிகை அம்மன் உள்ளிட்ட பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருளினர். வதான்யேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து, ஸ்ரீமேதா தக்ஷிணாமூர்த்தி திருக்கயிலாய வாகனத்திலும், கங்கையம்மன் முதலை வாகனத்திலும் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளினர்.

பின்னர், இரண்டு பக்க காவிரி கரைகளிலும் அஸ்திரதேவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது. காவிரியில் நீர்வரத்து இல்லாததால் நகராட்சி சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போர்வெல்லில் பக்தர்கள் நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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TAGGED:

அமாவாசை தீர்த்தவாரி துலா உற்சவம்
TULA UTSAVAM
CAUVERY RIVER
MAYILADUTHURAI
AIPPASI AMAVASAI

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