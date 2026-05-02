ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து விபத்து - TREE FALLING DOWN ON AUTORICKSHAW

ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 2, 2026 at 10:32 AM IST

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே ஆட்டோ மீது மரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்ததில் பெண்கள் உட்பட 5 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். 

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்த கோணமேடு பகுதியை சேர்ந்த சிதம்பரம் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் ஆட்டோவில் சித்ரா பௌர்ணமியையொட்டி, நாட்றம்பள்ளியில் உள்ள சிவன்கோயிலுக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, ஆட்டோ வாணியம்பாடி அடுத்த புதூர் பகுதியில் வந்துக் கொண்டிருந்த போது, அப்பகுதியில் சாலையோரம் இருந்த பழையான பூவரச மரம் திடீரென வேருடன் சாய்ந்து ஆட்டோ மீது விழுந்ததில், ஆட்டோ அப்பளம் போல் நெருங்கியது.

இந்த விபத்தில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த 2 பெண்கள் உள்ளிட்ட 5 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தை பார்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக அவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். 

மேலும், சாலையில் விழுந்த மரம் அகற்றபடாமல் இருந்த நிலையில், அங்கிருந்த மின்சார கம்பி அறுந்து அவ்வழியாக சென்ற பேருந்தின் அருகில் விழுந்த போது, பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் அலறியடித்து ஓடிய சம்பவம் அங்கு மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதனை தொடர்ந்து, நீண்ட நேரம் சாலையில் விழுந்த மரம் அகற்றப்படாததால், அங்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

