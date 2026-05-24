கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து நெரிசல் - TRAFFIC JAM IN KODAIKANAL

அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 6:10 PM IST

திண்டுக்கல்: கோவை விடுமுறை காரணத்தினால் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளதால், நகரின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் தற்போது கோடை சீசன் தொடங்கியதால் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகிறார்கள். கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படும் நிலையில், கொடைக்கானல் பகுதியில் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருவதால், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்துள்ளனர். 

இதனால், கொடைக்கானலின் முக்கிய சாலைகளில் சுற்றுலா பயணிகளில் வாகங்கள் வரிசை கட்டி நின்று போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மூஞ்சிகள், நாயுடுபுரம், ஏரிச்சாலை, உகார்த்தை நகர், செண்பகனூர் ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் 10 கிலோமீட்டருக்கு தூரத்திற்கு மேலாக வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்க கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது இப்பகுதிகளில் வழக்கமாக காணப்படும் நிலையில், குறுகிய சலைகளும், சாலைகளை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளும் முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகிறது. வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் சாலை ஓரம் இருக்கும் கடைகளில் நிறுத்தி நிறுத்தி செல்வதால் கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. 

சீசன் காலத்தில் ஆமை வேகத்தில் வாகனங்கள் நகர்ந்து செல்வதால், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். 

ETV Bharat Tamil Nadu Team

ETV Bharat Tamil Nadu Team

