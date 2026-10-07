உதகை சாலையில் கனமழையால் ராட்சத மரம் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
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Published : October 7, 2026 at 5:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையம், கல்லார், மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு மேட்டுப்பாளையம் கல்லார் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் விடிய விடிய தொடர்ந்து மழை பெய்தது. அதன் காரணமாக மேட்டுப்பாளையம், ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கல்லார் முதல் கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே சாலையோரத்தில், ராட்சத மரம் சாய்ந்து ரோட்டின் குறுக்கே விழுந்தது.
இதன் காரணமாக அந்த சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் சாலையில் இரண்டு புறமும் நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இது குறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில், மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சாலையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் தீயணைப்புத் துறையினர் சாலையில் விழுந்து கிடந்த மரத்தை துண்டு துண்டாக வெட்டி வாகனம் மூலம் அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின் அந்த வழியே போக்குவரத்து தொடங்கியது.
கோயம்புத்தூர்: மேட்டுப்பாளையம், கல்லார், மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு மேட்டுப்பாளையம் கல்லார் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் விடிய விடிய தொடர்ந்து மழை பெய்தது. அதன் காரணமாக மேட்டுப்பாளையம், ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கல்லார் முதல் கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே சாலையோரத்தில், ராட்சத மரம் சாய்ந்து ரோட்டின் குறுக்கே விழுந்தது.
இதன் காரணமாக அந்த சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் சாலையில் இரண்டு புறமும் நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இது குறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில், மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சாலையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் தீயணைப்புத் துறையினர் சாலையில் விழுந்து கிடந்த மரத்தை துண்டு துண்டாக வெட்டி வாகனம் மூலம் அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின் அந்த வழியே போக்குவரத்து தொடங்கியது.