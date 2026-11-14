மாநகராட்சி அதிகாரிகளைக் கண்டித்து வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியல்
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Published : November 14, 2026 at 5:54 PM IST
வேலூர்: மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளைக் கண்டித்து தொரப்பாடியில் வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
வேலூர் மாவட்டம், தொரப்பாடி பகுதியில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது சாலையோரம் வைக்கப்பட்டிருந்த கடைகளின் விளம்பரப் பலகைகள், போர்டுகள் மற்றும் நிரந்தரக் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து லாரியில் ஏற்றிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பது குறித்து, ஒவ்வொரு கடையாகச் சென்று அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர். மேலும், இந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து முன்கூட்டியே எந்தவித அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை என வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டியதோடு, தொரப்பாடி பகுதியில் திடீரென ஒன்று திரண்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் காலையிலேயே போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதனால் அந்த வழியாகச் சென்ற பேருந்துகள், கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் சாலையின் இருபுறங்களிலும் அணிவகுத்து நின்றன. இதுக்குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும், வியாபாரிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகளைக் கேட்டறிந்த போலீசார், அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து வியாபாரிகள் சாலை மறியலைக் கைவிட்டனர். இதையடுத்து போக்குவரத்து படிப்படியாகச் சீரானது.
வேலூர்: மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகளைக் கண்டித்து தொரப்பாடியில் வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
வேலூர் மாவட்டம், தொரப்பாடி பகுதியில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது சாலையோரம் வைக்கப்பட்டிருந்த கடைகளின் விளம்பரப் பலகைகள், போர்டுகள் மற்றும் நிரந்தரக் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து லாரியில் ஏற்றிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பது குறித்து, ஒவ்வொரு கடையாகச் சென்று அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர். மேலும், இந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து முன்கூட்டியே எந்தவித அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை என வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டியதோடு, தொரப்பாடி பகுதியில் திடீரென ஒன்று திரண்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் காலையிலேயே போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதனால் அந்த வழியாகச் சென்ற பேருந்துகள், கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் சாலையின் இருபுறங்களிலும் அணிவகுத்து நின்றன. இதுக்குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும், வியாபாரிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகளைக் கேட்டறிந்த போலீசார், அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து வியாபாரிகள் சாலை மறியலைக் கைவிட்டனர். இதையடுத்து போக்குவரத்து படிப்படியாகச் சீரானது.