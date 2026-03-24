37 மூட்டை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் - RATION RICE SEIZED

கடத்த இருந்த 37 அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 12:53 PM IST

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே வெளி மாநிலங்களுக்கு கடத்தப்பட இருந்த 37 அரிசி மூட்டைகளை நகர காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து குற்ற புலனாய்வு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர் 

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த பஷீராபாத் பகுதியில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நியாய விலை கடைகளில் வழங்கும் ரேஷன் அரிசியை பதுக்கி வைத்து, ஆந்திரா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கு கடத்தப்பட்டு வருவதாக வாணியம்பாடி நகர காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த ரகசிய தகவலின் பேரில் நகர காவல் ஆய்வாளர் ஆனந்தன் தலைமையிலான போலீசார் அப்பகுதியில் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அங்குள்ள ஒரு தனியார் இடத்தில் 37 மூட்டைகளில் பதுக்கி வைத்திருந்த சுமார் 2 டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளைப் பறிமுதல் செய்த போலீசார், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்ற புலனாய்வு அதிகாரிகளை வரவழைத்து ஒப்படைத்தனர். மேலும் அங்கு ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்த நபர்கள் யார் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கேர்மாளம் சாலையில் உலா வந்த சிறுத்தையின் வீடியோ வைரல்

சாலையில் உலா வந்த சிறுத்தையால் பரபரப்பு

March 24, 2026 at 11:09 AM IST
விசில் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட 2500 சில்வர் தட்டுகள் பறிமுதல்

விசில் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட 2500 சில்வர் தட்டுகள் பறிமுதல்

March 24, 2026 at 9:26 AM IST
நாதக தலைவர் சீமான் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை திருத்தணியில் தொடங்கினார்

திருத்தணியில் இருந்து தேர்தல் பரப்புரையைத் தொடங்கிய நாம் தமிழர் சீமான்

March 24, 2026 at 8:19 AM IST
நாகேஸ்வரசுவாமி கோயிலில் பங்குனி உற்சவப்பெருவிழா கொடியேற்றம்

நாகேஸ்வரசுவாமி கோயிலில் பங்குனி உற்சவப்பெருவிழா கொடியேற்றம்

March 23, 2026 at 6:01 PM IST

