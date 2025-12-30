'சூப்பர்மேன்' கெட்டப்பில் சுற்றுலா பயணிகள் - ENGLAND TOURISTS PUT SUPERMAN LOOKS
Published : December 30, 2025 at 2:55 PM IST
செங்கல்பட்டு: இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் சூப்பர்மேன், பேட்மேன் போல் உடை அணிந்து பார்ப்பவர்களை உற்சாகப்படுத்தினர்.
இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த 15 சுற்றுலா பயணிகள் தமிழ்நாடு, கேரளா என இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் 5 ஆட்டோக்களை வாடகைக்கு எடுத்து ஒரு மாத சுற்றுலா பயணத்தை மாமல்லபுரத்தில் இன்று தொடங்கினர்.
இதில், லண்டன் நகரை சேர்ந்த சிகாஸ் (58), லூசியா (24) ஆகிய இருவரும் தங்கள் பயணத்தில் சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்லும் போது சூப்பர்மேன், பேட்மேன் கெட்டப்பில் உடை அணிந்து பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். ஒரு மாத சுற்றுலா பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக மாமல்லபுரம் புராதன சின்னங்களை சுற்றி பார்த்த போது, சூப்பர்மேன், பேட்மேன் உடையில் வந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி, புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
புதுச்சேரி செல்லும் வழியில் அவர்கள் அரவிந்தர் ஆசிரமம், ஆரோவில் போன்ற பகுதிகளுக்கு சென்றனர். பின்னர், தஞ்சாவூர், ஏற்காடு, திருவண்ணாமலை, மதுரை, கோவை சென்று பிறகு கேரளாவில் சுற்றி பார்த்து விட்டு நிறைவாக திருவனந்தபுரத்தில் ஆட்டோ பயணத்தை நிறைவு செய்கின்றனர். இந்த பயணத்தில் ஆட்டோவுக்கு ஓட்டுநர் வைத்து கொள்ளாமல் அவர்களே மாறி, மாறி ஆட்டோ ஓட்டிச் செல்கின்றனர்.
