நாவல் மரத்தின் வேர்களை பாதுகாக்க தடுப்பு - குணா குகைக்கு செல்ல முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பும் சுற்றுலாப் பயணிகள்
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Published : November 29, 2026 at 10:14 AM IST
திண்டுக்கல்: குணா குகை அருகே உள்ள நாவல் மரத்தின் வேர்களை பாதுகாக்க இரும்பு வேலி அமைக்கப்பட்டு வருவதால், புகைப்படம் எடுக்க முடியாமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மிக முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது குணா குகை (Guna Cave). கமல்ஹாசன் நடித்த 'குணா' படத்திற்கு பிறகு, மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் என்ற மலையாள படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பால், குணா குகைக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், அங்கு பல வருடங்களாக உள்ள நாவல் மரத்தின் வேர்களை ரசிக்கும், அவர்கள் அதில் அமர்ந்து புகைப்படமும் எடுத்து மகிழ்கின்றனர். இந்நிலையில், 500 வருட நாவல் மரத்தின் வேர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக் கூறி, வனத்துறை சார்பில் இரும்பு வேலி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் குணா குகைக்கு வரும் சுற்றுலாப்பயணிகள் வேரில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுக்காமல், ஏமாற்றத்துடன் செல்கின்றனர். எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கமாக மரத்தில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என வனத்துறைக்கு கோரிக்கையும் வைக்கின்றனர்.
திண்டுக்கல்: குணா குகை அருகே உள்ள நாவல் மரத்தின் வேர்களை பாதுகாக்க இரும்பு வேலி அமைக்கப்பட்டு வருவதால், புகைப்படம் எடுக்க முடியாமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மிக முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது குணா குகை (Guna Cave). கமல்ஹாசன் நடித்த 'குணா' படத்திற்கு பிறகு, மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் என்ற மலையாள படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பால், குணா குகைக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், அங்கு பல வருடங்களாக உள்ள நாவல் மரத்தின் வேர்களை ரசிக்கும், அவர்கள் அதில் அமர்ந்து புகைப்படமும் எடுத்து மகிழ்கின்றனர். இந்நிலையில், 500 வருட நாவல் மரத்தின் வேர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக் கூறி, வனத்துறை சார்பில் இரும்பு வேலி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் குணா குகைக்கு வரும் சுற்றுலாப்பயணிகள் வேரில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுக்காமல், ஏமாற்றத்துடன் செல்கின்றனர். எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கமாக மரத்தில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என வனத்துறைக்கு கோரிக்கையும் வைக்கின்றனர்.