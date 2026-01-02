வெள்ளப்பெருக்கால் சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை - SURULI FALLS FLOOD
Published : January 2, 2026 at 2:13 PM IST
தேனி: சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி அருவியில் குளிப்பதற்கு பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள சுருளி அருவி அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும். இந்த சுருளி அருவியில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து அருவியில் குளித்து விட்டு பக்கத்தில் உள்ள பூத நாராயணன் திருக்கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்வது வழக்கம்.
மேலும் தற்போது சபரிமலை ஐயப்ப சீசன் என்பதால் தேனி மாவட்டம் வழியாக சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் அருவியில் நீராடி விட்டு சென்று வருவார்கள். இந்த நிலையில் சுருளி அருவி நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான தூவனம், ஈச்சங்காடு ஆகிய ஏரி பகுதிகளில் நேற்று இரவு தொடர்ந்து பெய்த கனமழையினால் தற்போது அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் அருவியில் குளிப்பதற்கு பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளின் நலன் கருதி வனத் துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை யாரும் அருவியில் குளிப்பதற்கு வருகை தந்து ஏமாற வேண்டாம் என வனத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
